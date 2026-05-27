Когда совершеннолетняя сестра погибшего военнослужащего имеет право на выплаты: позиция Верховного Суда

Более 117 тысяч гривен переводов не стали достаточным доказательством нахождения на иждивении погибшего военнослужащего.

Сам факт регулярных переводов денежных средств от погибшего военнослужащего еще не означает, что родственник находился на его иждивении в понимании закона. Для получения единовременной денежной помощи как иждивенцу необходимо не только доказать факт материальной поддержки, но и соответствовать критериям «нетрудоспособного члена семьи», определенным законодательством о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы.

К такому выводу пришел Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по делу №522/10798/25-Е.

Обстоятельства дела

Истец — сестра погибшего военнослужащего — просила суд установить факт нахождения на иждивении брата. Она объясняла, что после гибели мужа самостоятельно воспитывает малолетнюю дочь с тяжелым заболеванием сердца, а ее брат во время службы фактически обеспечивал семью материально. За несколько месяцев до гибели военнослужащий перевел ей более 117 тыс. грн.

Женщина обратилась в ТЦК и СП для оформления единовременной денежной помощи в связи с гибелью брата. По словам истца, в ТЦК и СП ей сообщили о необходимости предоставить судебное решение относительно факта нахождения на иждивении.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они указали, что предоставленные доказательства не подтверждают, что помощь брата была для истца постоянным и основным источником существования. Суды также обратили внимание, что женщина имела собственный стабильный доход, а переводы осуществлялись лишь в течение нескольких месяцев.

В кассационной жалобе представитель истца отмечал, что суды не провели надлежащего соотношения доходов заявительницы и финансовой помощи брата. По утверждению заявительницы, ее ежемесячный доход был в несколько раз меньше объема полученной от военнослужащего поддержки, а потому именно эта помощь была основным источником средств к существованию.

Однако Верховный Суд оставил решения предыдущих инстанций без изменений.

Что отметил Верховный Суд

Суд детально проанализировал положения Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», а также Порядка №975 относительно выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих.

Коллегия судей подчеркнула, что право на единовременную денежную помощь как иждивенец имеют только лица, которые являются иждивенцами погибшего и одновременно относятся к категории нетрудоспособных членов семьи в понимании Закона №2262-ХІІ.

Верховный Суд обратил внимание, что для совершеннолетних братьев или сестер закон предусматривает специальные условия. В частности, такое право может возникнуть только в случаях, прямо определенных законом, в частности если лицо является нетрудоспособным в понимании Закона №2262-ХІІ.

По этому делу суды установили, что истец является совершеннолетней, имеет постоянный доход и не предоставила доказательств, которые подтверждали бы ее принадлежность к категории нетрудоспособных лиц, имеющих право на пенсию в случае потери кормильца.

Именно недоказанность статуса нетрудоспособного члена семьи в понимании Закона №2262-ХІІ Верховный Суд признал ключевым основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении.

Суд также отметил, что даже значительные денежные переводы сами по себе не свидетельствуют автоматически о нахождении лица на иждивении. Необходимо доказать, что такая помощь была постоянным и основным источником средств к существованию.

Кассационный суд отдельно подчеркнул, что в пределах кассационного пересмотра он не может переоценивать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства. Поэтому поданные уже на стадии кассации дополнительные документы — в частности свидетельство о крещении ребенка и письменные объяснения свидетелей — не были учтены.

