Из-за технического сбоя частично недоступны судебные сервисы — ГП «Информационные судебные системы»

С 18:00 26 мая в Украине фиксируется частичная недоступность судебных онлайн-сервисов.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что с 18:00 26.05.2026 наблюдается частичная недоступность судебных сервисов.

«Причиной является аварийная ситуация на канале связи магистрального провайдера.

Специалисты ГП «Информационные судебные системы» совместно с провайдером выполняют работы по восстановлению стабильной работы сервиса», — говорится в заявлении.

В ГП просят пользователей учитывать эту информацию при работе и приносят извинения за временные неудобства.

