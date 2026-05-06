  1. В Украине

Правительство разрешило выезд за границу отдельным женщинам-чиновницам во время военного положения

19:59, 6 мая 2026
Теперь работники органов власти, местного самоуправления и государственных предприятий смогут пересекать границу без дополнительных ограничений, однако для руководства государства и ключевых должностных лиц действующие правила остаются без изменений.
Кабинет Министров Украины отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин, работающих в государственном секторе во время действия военного положения. Соответствующее решение касается сотрудников органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных учреждений.

Теперь женщины-должностные лица, не принадлежащие к перечню высших государственных должностей, смогут пересекать государственную границу без дополнительных ограничений, действовавших ранее в условиях военного положения в Украине.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что изменения не распространяются на руководство государства и ключевых чиновников. Без изменений остаются правила выезда для членов Кабинета Министров, руководителей министерств и центральных органов исполнительной власти, представителей Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ и Национального банка.

Также ограничения и дальше будут действовать для народных депутатов Украины, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также руководителей государственных предприятий и органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию страны.

В Кабмине пояснили, что для этой категории должностных лиц правила остаются в силе для обеспечения непрерывной работы государственных институций в условиях военного положения.

