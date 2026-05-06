  1. В Україні

Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям під час воєнного стану

19:59, 6 травня 2026
Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень, однак для керівництва держави та ключових посадовців чинні правила залишаються без змін.
Кабінет Міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок, які працюють у державному секторі, під час дії воєнного стану. Відповідне рішення стосується працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених установ.

Відтепер жінки-посадовиці, які не належать до переліку найвищих державних посад, зможуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень, що діяли раніше в умовах воєнного стану в Україні.

Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що зміни не поширюються на керівництво держави та ключових посадовців. Без змін залишаються правила виїзду для членів Кабінету Міністрів, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ та Національного банку України.

Також обмеження й надалі діятимуть для народних депутатів України, суддів Верховного та Конституційного судів, прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також керівників державних підприємств і органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни.

У Кабміні пояснили, що для цієї категорії посадовців правила залишаються чинними задля забезпечення безперервної роботи державних інституцій в умовах воєнного стану.

