Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям під час воєнного стану

Кабінет Міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок, які працюють у державному секторі, під час дії воєнного стану. Відповідне рішення стосується працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених установ.

Відтепер жінки-посадовиці, які не належать до переліку найвищих державних посад, зможуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень, що діяли раніше в умовах воєнного стану в Україні.

Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що зміни не поширюються на керівництво держави та ключових посадовців. Без змін залишаються правила виїзду для членів Кабінету Міністрів, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради, РНБО, СБУ та Національного банку України.

Також обмеження й надалі діятимуть для народних депутатів України, суддів Верховного та Конституційного судів, прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також керівників державних підприємств і органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни.

У Кабміні пояснили, що для цієї категорії посадовців правила залишаються чинними задля забезпечення безперервної роботи державних інституцій в умовах воєнного стану.

