Кабмин упростил порядок выезда за границу для некоторых категорий женщин-чиновниц

В Украине вступило в силу правительственное постановление № 587, которым внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Как отмечала относительно нововведений глава правительства Юлия Свириденко: сотрудницы органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать государственную границу без дополнительных ограничений.

В то же время нормативные изменения не касаются женщин, занимающих ключевые руководящие должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и государственных предприятиях.

Согласно требованиям постановления, органы государственной власти, органы местного самоуправления и руководители субъектов хозяйствования обязаны в трехдневный срок подать в Администрацию ГПСУ обновленные списки должностных лиц, на которых распространяются ограничения на выезд за границу во время действия военного положения.

В ГПСУ добавили, что в дальнейшем, в случае кадровых изменений, обновленную информацию необходимо подавать не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Напомним, ранее Высший совет правосудия принял публичное обращение к Кабинету Министров по поводу урегулирования вопроса пересечения государственной границы невоеннообязанными женщинами — публичными служащими и женщинами-судьями.

