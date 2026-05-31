  1. В Украине

Пенсия на льготных условиях: сколько стажа нужно для выхода в 50 лет

12:43, 31 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работники, работавшие во вредных и тяжелых условиях труда, могут выйти на пенсию раньше общего пенсионного возраста при наличии необходимого льготного и страхового стажа.
Пенсия на льготных условиях: сколько стажа нужно для выхода в 50 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники, которые длительное время были заняты на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда, могут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Такое право предусмотрено законодательством для лиц, профессии которых включены в Списки №1 и №2.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для работников по Списку №1 пенсия по возрасту на льготных условиях назначается с 50 лет. Мужчины должны иметь не менее 10 лет стажа работы в особо вредных условиях и не менее 25 лет общего страхового стажа. Для женщин требования составляют соответственно 7 лет 6 месяцев льготного стажа и 20 лет общего стажа.

Работники, относящиеся к Списку №2, могут оформить пенсию с 55 лет. Для этого мужчинам необходимо иметь не менее 12 лет 6 месяцев работы во вредных условиях и 30 лет общего стажа. Для женщин установлены требования в виде 10 лет льготного стажа и 25 лет общего страхового стажа.

Таким образом, возможность досрочного выхода на пенсию зависит от наличия необходимого льготного стажа, подтверждённого работой во вредных или тяжёлых условиях, а также от общей продолжительности страхового стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

Миллиардные иски в пользу государства под угрозой: участие прокуроров в суде должны ограничить с 2027 года

Прокуратура в Украине может получить новую модель работы с интересами государства — от жесткого ограничения до детально прописанных 9 оснований для обращения в суд.

Верховный Суд определил, как покупателю квартиры защитить права, если застройщик поднял цену после оплаты из-за «роста цен»

Полтавский застройщик требовал от покупателя еще сотни тысяч гривен после полной оплаты квартиры: что решил Верховный Суд.

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Ремонт авто после ДТП: как взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью запчастей

Что делать, если страховая покрыла лишь часть ремонта после ДТП.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]