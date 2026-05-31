Пенсия на льготных условиях: сколько стажа нужно для выхода в 50 лет

Работники, работавшие во вредных и тяжелых условиях труда, могут выйти на пенсию раньше общего пенсионного возраста при наличии необходимого льготного и страхового стажа.

Работники, которые длительное время были заняты на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда, могут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Такое право предусмотрено законодательством для лиц, профессии которых включены в Списки №1 и №2.

Для работников по Списку №1 пенсия по возрасту на льготных условиях назначается с 50 лет. Мужчины должны иметь не менее 10 лет стажа работы в особо вредных условиях и не менее 25 лет общего страхового стажа. Для женщин требования составляют соответственно 7 лет 6 месяцев льготного стажа и 20 лет общего стажа.

Работники, относящиеся к Списку №2, могут оформить пенсию с 55 лет. Для этого мужчинам необходимо иметь не менее 12 лет 6 месяцев работы во вредных условиях и 30 лет общего стажа. Для женщин установлены требования в виде 10 лет льготного стажа и 25 лет общего страхового стажа.

Таким образом, возможность досрочного выхода на пенсию зависит от наличия необходимого льготного стажа, подтверждённого работой во вредных или тяжёлых условиях, а также от общей продолжительности страхового стажа.

