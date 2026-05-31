Море, репетиторы и лечение: суд решил, за что должен платить отец сверх алиментов

После развода отец добровольно платил средства на содержание дочери, однако мать обратилась в суд с требованием взыскать большие алименты и обязать его участвовать в дополнительных расходах на лечение, обучение и отдых ребенка.

Ирпенский городской суд Киевской области рассмотрел дело № 367/11084/25 по иску матери несовершеннолетнего ребенка о взыскании алиментов и дополнительных расходов, связанных с лечением и содержанием дочери. Суду предстояло решить вопрос о размере алиментов, а также определить объем участия отца в покрытии дополнительных расходов, вызванных состоянием здоровья ребенка.

Обстоятельства дела

Истец указывала, что после расторжения брака в 2017 году общая несовершеннолетняя дочь проживает вместе с ней и находится на ее содержании. По ее утверждению, отец добровольно предоставлял средства на ребенка в размере около 4 тыс. грн ежемесячно, однако этих сумм недостаточно для обеспечения надлежащих условий жизни и лечения ребенка.

Мать отмечала, что дочь страдает аллергическим ринитом и имеет сенсибилизацию к березе и амброзии, в связи с чем нуждается в прохождении аллерген-специфической иммунотерапии и регулярном медицинском наблюдении. По ее данным, минимальные ежемесячные расходы на ребенка составляют около 10 тыс. грн. В иске она просила взыскать алименты в размере 10 тыс. грн ежемесячно, а также обязать отца компенсировать половину расходов на консультации врачей, лечение, приобретение лекарств и ежегодный отдых ребенка. Кроме того, во время рассмотрения дела представитель истца указывал, что ребенок продолжает заниматься английским языком, что также требует дополнительных расходов.

Ответчик возражал против заявленного размера алиментов и просил определить их в сумме 6 тыс. грн ежемесячно. Он подчеркивал, что систематически предоставлял средства на содержание дочери, переводил деньги на ее личный счет, оплачивал отдельные потребности ребенка, участвовал в ее воспитании, лечении и организации отдыха. Также ответчик обращал внимание на то, что проходит военную службу, имеет другого несовершеннолетнего ребенка, содержит родителей пенсионного возраста и сам имеет ряд заболеваний, требующих постоянных расходов на лечение. Вместе с тем он соглашался участвовать в покрытии фактически понесенных дополнительных расходов на лечение ребенка.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что ребенок проживает вместе с матерью, а отец добровольно оказывал материальную помощь, осуществлял отдельные платежи в пользу ребенка и участвовал в решении вопросов, связанных с ее лечением. Вместе с тем суд учел, что ребенок имеет подтвержденные медицинскими документами заболевания, требующие дополнительных расходов, а также то, что ответчик является трудоспособным лицом, получает регулярный доход и обязан участвовать в обеспечении надлежащих условий для развития ребенка.

Выводы суда

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 51 Конституции Украины и статьей 180 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Расторжение брака и отдельное проживание родителей не влияют на объем их прав и обязанностей в отношении ребенка.

При определении размера алиментов суд учел состояние здоровья и потребности ребенка, его проживание вместе с матерью, уровень доходов сторон, наличие у ответчика другого ребенка, обязанность помогать родителям пенсионного возраста, а также имеющиеся у него заболевания, требующие постоянных расходов на лечение. Вместе с тем суд отметил, что доказательств невозможности предоставлять материальную помощь ребенку ответчиком представлено не было.

Оценивая представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска и определил размер алиментов в твердой денежной сумме 6 тыс. грн ежемесячно, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Алименты подлежат взысканию со дня обращения в суд и до достижения ребенком совершеннолетия.

Что касается дополнительных расходов, суд сослался на статью 185 Семейного кодекса Украины и практику Верховного Суда, согласно которым оба родителя обязаны участвовать в расходах, вызванных особыми обстоятельствами, в частности болезнью ребенка. Суд установил наличие подтвержденных медицинскими документами расходов на лечение и отметил, что ответчик фактически не возражал против необходимости их компенсации. В связи с этим суд постановил взыскивать с отца 50% фактических расходов на консультации врачей, лечение и приобретение лекарств до достижения ребенком совершеннолетия.

Вместе с тем в удовлетворении требований о компенсации половины расходов на отдых и путешествия ребенка суд отказал. Суд указал, что представленные доказательства касаются, в частности, зарубежных поездок, которые были осуществлены по самостоятельному решению матери. Учитывая значительную стоимость таких расходов, суд пришел к выводу, что их предварительное согласование с отцом было необходимым условием для последующего взыскания с него части понесенных средств.

По результатам рассмотрения дела суд также взыскал с ответчика расходы на профессиональную правовую помощь в сумме 4 тыс. грн и судебный сбор в пользу государства.

