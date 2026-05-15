  1. В Україні

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок на держслужбі

16:49, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зміни стосуються жінок, які обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах.
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок на держслужбі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обмеження на перетин державного кордону більше не застосовуватимуться до жінок, які працюють в органах влади, судах та державних підприємствах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це у пʼятницю 15 травня повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, зміни стосуються жінок, які обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах, а також у судах.

«Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах», - повідомила вона.

Перед цим, як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні набула чинності урядова постанова № 587, якою внесли зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Таким чином, Кабмін спростив порядок виїзду за кордон для деяких категорій жінок-посадовиць.

Як зазначала щодо нововведень очільниця уряду Юлія Свириденко: працівниці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень.

Водночас нормативні зміни не стосувалися жінок, які обіймають ключові керівні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та державних підприємствах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя держслужбовці уряд Кабінет Міністрів України Держспоживслужба закордонний паспорт Державна прикордонна служба перетин кордону

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Фактичного проживання батька з дитиною більше не достатньо: позиція Верховного Суду щодо відстрочки

Статус батька, який самостійно виховує дитину, потребує повного припинення батьківської правосуб'єктності матері, а не просто довідок зі школи чи лікарні.

На межі можливостей: аналіз навантаження на суди України у 2026 році

Понад 800 тисяч справ у загальних судах і критичний дефіцит кадрів в апеляціях — такі реалії української Феміди на початку 2026 року.

Пленум ВС розкритикував зміни до КАС та виступив за збереження спеціалізації суддів

Пленум ВС порушив питання щодо розширення підходів у справах, пов’язаних із рішеннями ВРП за скаргами на дисциплінарні палати.

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Новий Цивільний кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі

Чи є український народ реальним власником надр, чи лише формальним суб’єктом права.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]