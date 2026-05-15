Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок на держслужбі

Зміни стосуються жінок, які обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обмеження на перетин державного кордону більше не застосовуватимуться до жінок, які працюють в органах влади, судах та державних підприємствах.

Про це у пʼятницю 15 травня повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, зміни стосуються жінок, які обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах, а також у судах.

«Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах», - повідомила вона.

Перед цим, як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні набула чинності урядова постанова № 587, якою внесли зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Таким чином, Кабмін спростив порядок виїзду за кордон для деяких категорій жінок-посадовиць.

Як зазначала щодо нововведень очільниця уряду Юлія Свириденко: працівниці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень.

Водночас нормативні зміни не стосувалися жінок, які обіймають ключові керівні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та державних підприємствах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.