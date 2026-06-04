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В Україні хочуть змінити правила видачі посвідчень водія: які категорії пропонують відкривати автоматично

18:16, 4 червня 2026
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В Україні пропонують автоматично відкривати нижчі категорії в посвідченні водія для власників вищих категорій без додаткового навчання та складання іспитів.
В Україні хочуть змінити правила видачі посвідчень водія: які категорії пропонують відкривати автоматично
фото: РБК-Україна
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В Україні пропонують змінити порядок видачі водійських посвідчень, запровадивши автоматичне відкриття нижчих категорій транспортних засобів для водіїв, які вже мають або отримують вищу категорію. Відповідна ініціатива передбачає внесення змін до нормативно-правових актів, зокрема до постанови Кабінету Міністрів №340.

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Згідно з петицією, опублікованою на сайті уряду, водії, які мають категорії C, C1, D, D1, CE, DE та інші вищі категорії, могли б автоматично отримувати право на керування транспортними засобами нижчих категорій — зокрема B, B1, A, A1 та AM — без повторного проходження навчання та складання додаткових іспитів.

Автори ініціативи зазначають, що нинішня система змушує водіїв вантажівок, автобусів та іншого складного транспорту проходити додаткові процедури для відкриття категорій, які дають право керувати легшими транспортними засобами. На їхню думку, це створює зайве бюрократичне навантаження, додаткові витрати для громадян та збільшує навантаження на сервісні центри МВС.

Також пропонується забезпечити автоматичне відображення нижчих категорій в Електронному кабінеті водія та застосунку «Дія», а право на такі категорії зберігати під час планової заміни посвідчення водія.

Автор петиції  №41/010034-26еп  вважає, що така реформа сприятиме спрощенню адміністративних процедур, зменшенню корупційних ризиків та подальшій цифровізації державних послуг. Для розгляду урядом петиція має набрати необхідну кількість підписів протягом 92 днів.

Раніше «Судово-юридична газета»в Україні пропонують суттєво посилити відповідальність за порушення правил використання електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та іншого малого електротранспорту. 

Також Україна готується до реформи дорожнього законодавства. Законопроєкт № 15200 імплементує положення Директиви ЄС 2025/2205 та передбачає зміну системи допуску до керування транспортними засобами. Йдеться не лише про нові категорії та цифровізацію документів, а й про перегляд вікових умов та запровадження принципу поступового доступу до потужних авто і мотоциклів.

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Україна посвідчення водія петиція

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