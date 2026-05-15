  1. В Украине

Правительство отменило ограничения на выезд за границу для всех женщин на госслужбе

16:49, 15 мая 2026
Изменения касаются женщин, занимающих должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах.
Ограничения на пересечение государственной границы больше не будут применяться к женщинам, которые работают в органах власти, судах и государственных предприятиях.

Об этом в пятницу 15 мая сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По её словам, изменения касаются женщин, которые занимают должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях, а также в судах.

«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — сообщила она.

Перед этим, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине вступило в силу правительственное постановление № 587, которым были внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Таким образом, Кабмин упростил порядок выезда за границу для некоторых категорий женщин-должностных лиц.

Как отмечала относительно нововведений глава правительства Юлия Свириденко: сотрудницы органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий и других определённых структур смогут пересекать государственную границу без дополнительных ограничений.

В то же время нормативные изменения не касались женщин, которые занимают ключевые руководящие должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и государственных предприятиях.

судья госслужащие правительство Кабинет Министров Украины Госпотребслужба загранпаспорт Государственная пограничная служба пересечение границы

