Правительство отменило ограничения на выезд за границу для всех женщин на госслужбе

Ограничения на пересечение государственной границы больше не будут применяться к женщинам, которые работают в органах власти, судах и государственных предприятиях.

Об этом в пятницу 15 мая сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — сообщила она.

Перед этим, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине вступило в силу правительственное постановление № 587, которым были внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Таким образом, Кабмин упростил порядок выезда за границу для некоторых категорий женщин-должностных лиц.

В то же время нормативные изменения не касались женщин, которые занимают ключевые руководящие должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и государственных предприятиях.

