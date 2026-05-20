НАГС проведет экспертное обсуждение по обновлению Каталога типовых должностей госслужбы

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что 22 мая проведет экспертное обсуждение «Обновление Каталога типовых должностей государственной службы: наработанные изменения и международный опыт».

Во время мероприятия речь пойдет об основных подходах к обновлению Каталога, в частности относительно структурирования семейств должностей, уточнения их функциональных границ, определения уровней должностей и перехода к обновленной структуре классификационных кодов.

Отдельное внимание будет уделено международному опыту в сфере классификации должностей государственной службы и современным практикам нормирования каталогов типовых должностей.

«К участию приглашаются руководители государственной службы в государственных органах, представители служб управления персоналом, члены классификационных комитетов, а также эксперты и специалисты, привлеченные к вопросам классификации должностей государственной службы.

Мероприятие будет полезным для всех, кто работает с вопросами классификации должностей, применением Каталога типовых должностей и внедрением единых подходов в системе государственной службы. Оно проводится с использованием конференции ZOOM, которая имеет ограничения по количеству участников», — добавили в НАГС.

