Классификация должностей государственной службы по-новому: НАГС обновило правила и процедуры

Новые правила устанавливают единый порядок классификации должностей для всех государственных органов с 2026 года.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы приказом №164-25 утвердило новую Методику проведения классификации должностей государственной службы. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Методика устанавливает единый порядок классификации всех должностей государственной службы, предусмотренных штатными расписаниями или их проектами, и является обязательной для применения всеми государственными органами независимо от численности персонала.

Кто участвует в классификации

Участниками процедуры определены руководитель государственной службы, классификационный комитет (в случае его создания), службы управления персоналом, руководители самостоятельных структурных подразделений, а также структурные и территориальные органы НАДС. Классификация осуществляется в отношении должности, а не лица, которое ее занимает.

Принципы и этапы

Методика закрепляет принципы беспристрастности, обоснованности, объективности, приоритетности, целостности и ясности. Классификация проводится поэтапно: от организации процесса и сбора информации о должностях до определения классификационных кодов и согласования результатов.

Классификационные комитеты

Классификационный комитет создается в государственных органах, где имеется не менее трех руководителей самостоятельных структурных подразделений. В его состав входят председатель, секретарь и не менее трех руководителей соответствующего уровня. Заседания могут проводиться дистанционно, а решения принимаются большинством голосов и оформляются протоколом.

Если структура органа не позволяет создать комитет, определение результатов классификации осуществляет ответственный структурный подразделение, а окончательное решение в случае споров принимает руководитель государственной службы.

Сбор информации о должностях

Информацию о должностях подают руководители структурных подразделений по унифицированной форме в электронном формате XLSX. Она заполняется на основании должностных инструкций или актов законодательства и должна отражать цель должности и основные направления работы. Информация не подается в отношении должностей категорий «А» и «Б», которые предусматривают выполнение функций руководителя государственной службы и его заместителей.

Как определяют классификационный код

Классификация предусматривает определение:

семьи должностей в зависимости от преобладающих функций;

уровня должности в организационной структуре;

типа и юрисдикции государственного органа;

классификационного кода в соответствии с Каталогом типовых должностей.

Результаты оформляются в сводных ведомостях отдельно для категорий «А», «Б» и «В».

Согласование результатов

Документы с результатами классификации государственные органы подают в НАДС или его территориальные органы. Агентство проводит проверку по двум чек-листам — по соблюдению общих требований и соответствию Каталогу — и готовит заключение: «согласовано», «не согласовано» или «требует предоставления дополнительных материалов».

В случае замечаний государственный орган имеет до 20 календарных дней для доработки документов. Срок рассмотрения материалов НАДС не может превышать 30 календарных дней.

Повторная классификация

Методика детально регламентирует повторную классификацию должностей — в случае изменения структуры органа, задач, функций или объема должностных обязанностей. Вместе с тем изменение наименований должностей или органов без изменения функционала не является основанием для повторной процедуры. По результатам повторной классификации подается сравнительная ведомость.

Новоcозданные органы

Для новосозданных или реорганизованных государственных органов предусмотрен отдельный порядок классификации должностей, который осуществляет орган-правопреемник или определенное ответственное подразделение. Должности руководителя государственной службы и его заместителей в таких органах сразу относятся к семье «административное руководство».

