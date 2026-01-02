  1. В Україні

Класифікація посад держслужби по-новому: НАДС оновило правила і процедури

19:18, 2 січня 2026
Нові правила встановлюють єдиний порядок класифікації посад для всіх державних органів з 2026 року.
Національне агентство України з питань державної служби наказом №164-25 затвердило нову Методику проведення класифікації посад державної служби. Документ набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Методика встановлює єдиний порядок класифікації всіх посад державної служби, передбачених штатними розписами або їх проєктами, та є обов’язковою для застосування всіма державними органами незалежно від чисельності персоналу.

Хто бере участь у класифікації

Учасниками процедури визначено керівника державної служби, класифікаційний комітет (у разі його утворення), служби управління персоналом, керівників самостійних структурних підрозділів, а також структурні й територіальні органи НАДС. Класифікація здійснюється щодо посади, а не щодо особи, яка її обіймає.

Принципи та етапи

Методика закріплює принципи неупередженості, обґрунтованості, об’єктивності, пріоритетності, цілісності та ясності. Класифікація проводиться поетапно: від організації процесу і збору інформації про посади до визначення класифікаційних кодів та погодження результатів.

Класифікаційні комітети

Класифікаційний комітет утворюється в державних органах, де є не менше трьох керівників самостійних структурних підрозділів. До його складу входять голова, секретар і щонайменше три керівники відповідного рівня. Засідання можуть проводитися дистанційно, а рішення ухвалюються більшістю голосів і оформлюються протоколом.

Якщо структура органу не дозволяє утворити комітет, визначення результатів класифікації здійснює відповідальний структурний підрозділ, а остаточне рішення в разі спорів приймає керівник державної служби.

Збір інформації про посади

Інформацію про посади подають керівники структурних підрозділів за уніфікованою формою в електронному форматі XLSX. Вона заповнюється на підставі посадових інструкцій або актів законодавства і має відображати мету посади та основні напрями роботи. Інформація не подається щодо посад категорій «А» і «Б», які передбачають виконання функцій керівника державної служби та його заступників.

Як визначають класифікаційний код

Класифікація передбачає визначення:

  • сім’ї посад залежно від переважних функцій;
  • рівня посади в організаційній структурі;
  • типу та юрисдикції державного органу;
  • класифікаційного коду відповідно до Каталогу типових посад.

Результати оформлюють у зведених відомостях окремо для категорій «А», «Б» і «В».

Погодження результатів

Документи з результатами класифікації державні органи подають до НАДС або його територіальних органів. Агентство проводить перевірку за двома чек-листами — щодо дотримання загальних вимог і відповідності Каталогу — та готує висновок: «погоджено», «не погоджено» або «потребує подання додаткових матеріалів».

У разі зауважень державний орган має до 20 календарних днів для доопрацювання документів. Строк розгляду матеріалів НАДС не може перевищувати 30 календарних днів.

Повторна класифікація

Методика детально регламентує повторну класифікацію посад — у разі зміни структури органу, завдань, функцій або обсягу посадових обов’язків. Водночас зміна назв посад чи органів без зміни функціоналу не є підставою для повторної процедури. За результатами повторної класифікації подається порівняльна відомість.

Новостворені органи

Для новостворених або реорганізованих державних органів передбачено окремий порядок класифікації посад, який здійснює орган-правонаступник або визначений відповідальний підрозділ. Посади керівника державної служби та його заступників у таких органах одразу відносять до сім’ї «адміністративне керівництво».

