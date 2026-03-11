  1. В Україні

Україна та Німеччина домовилися про нові пільгові іпотечні кредити для ВПО

10:37, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відбір позичальників здійснюватиметься через відкритий реєстр та випадкове жеребкування.
Україна та Німеччина домовилися про нові пільгові іпотечні кредити для ВПО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На пільгові іпотечні кредити для внутрішньо переміщених осіб спрямують 33 мільйони євро. Угоду, яка це передбачає, підписали Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Держмолодьжитло за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Угода закріпила домовленості, про які домовилися представники України та Німеччини. Тоді сторони домовилися про продовження спільного проєкту з банком розвитку KfW, у межах якого Держмолодьжитло надає пільгові іпотечні кредити внутрішньо переміщеним особам.

«Ми інтегруємо нове фінансування в уже діючий державний механізм, який довів свою ефективність і прозорість. Завдяки цим коштам уже цього року близько 600 родин ВПО зможуть придбати на пільгових умовах власне житло. Сьогодні  посилюємо державний інструмент житлового забезпечення людей які були змушені виїхати через тимчасову окупацію територій, роблячи його більш масштабним, стійким і прогнозованим. Важливо, що програма працює за револьверною моделлю: кошти після повернення позичальниками не повертаються донору, а залишаються ресурсом для подальшого кредитування родин ВПО», — зазначили у Мінрозвитку.

За умовами угоди:

  • 23 млн євро спрямують на кредитування внутрішньо переміщених осіб по всій Україні;
  • до 10 млн євро можуть бути спрямовані громадам, які прийняли найбільшу кількість переміщених осіб;
  • фінансування надходитиме чотирма траншами;
  • кошти матимуть револьверний характер — повернуті платежі знову спрямовуватимуться на нові кредити.

В уряді очікують, що завдяки новим коштам родини внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати пільгові іпотечні кредити строком до 30 років під 3% річних.

Відбір позичальників здійснюватиметься через відкритий реєстр та випадкове жеребкування.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина уряд кредит Україна ВПО нерухомість

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАБУ і САП просять змінити правила слідства: обмежити доступ до судових рішень і скасувати «правки Лозового»

Також НАБУ хоче отримати можливість моніторити банківські рахунки.

Депутати, які проголосували за незалежність України, отримають дипломатичні паспорти і довічне утримання: підписано Закон

Президент підписав Закон про спецстатус для народних депутатів, які підтримали ключові акти проголошення незалежності України.

ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів

Другий день ХХ З’їзду суддів почнеться з голосування за новий склад вищого органу суддівського самоврядування.

Україна отримає кредит на 134 млн євро на відновлення доріг

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення доріг за підтримки ЄІБ.

Уряд виділив 1,5 млрд грн на придбання тимчасового житла для ВПО у сільській місцевості

Кошти державного бюджету будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт і облаштування житлових приміщень для евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]