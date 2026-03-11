Україна та Німеччина домовилися про нові пільгові іпотечні кредити для ВПО

Відбір позичальників здійснюватиметься через відкритий реєстр та випадкове жеребкування.

На пільгові іпотечні кредити для внутрішньо переміщених осіб спрямують 33 мільйони євро. Угоду, яка це передбачає, підписали Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Держмолодьжитло за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України.

Угода закріпила домовленості, про які домовилися представники України та Німеччини. Тоді сторони домовилися про продовження спільного проєкту з банком розвитку KfW, у межах якого Держмолодьжитло надає пільгові іпотечні кредити внутрішньо переміщеним особам.

«Ми інтегруємо нове фінансування в уже діючий державний механізм, який довів свою ефективність і прозорість. Завдяки цим коштам уже цього року близько 600 родин ВПО зможуть придбати на пільгових умовах власне житло. Сьогодні посилюємо державний інструмент житлового забезпечення людей які були змушені виїхати через тимчасову окупацію територій, роблячи його більш масштабним, стійким і прогнозованим. Важливо, що програма працює за револьверною моделлю: кошти після повернення позичальниками не повертаються донору, а залишаються ресурсом для подальшого кредитування родин ВПО», — зазначили у Мінрозвитку.

За умовами угоди:

23 млн євро спрямують на кредитування внутрішньо переміщених осіб по всій Україні;

до 10 млн євро можуть бути спрямовані громадам, які прийняли найбільшу кількість переміщених осіб;

фінансування надходитиме чотирма траншами;

кошти матимуть револьверний характер — повернуті платежі знову спрямовуватимуться на нові кредити.

В уряді очікують, що завдяки новим коштам родини внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати пільгові іпотечні кредити строком до 30 років під 3% річних.

Відбір позичальників здійснюватиметься через відкритий реєстр та випадкове жеребкування.

