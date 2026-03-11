Уряд виділив 1,5 млрд грн на придбання тимчасового житла для ВПО у сільській місцевості

Кошти державного бюджету будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт і облаштування житлових приміщень для евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 301 від 6 березня 2026 року, яка визначає механізм надання та використання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб і забезпечення їх житлом у сільській місцевості.

Що передбачає постанова

Зокрема, документ визначає напрями, на які можуть спрямовуватися кошти субвенції з державного бюджету. Зокрема, йдеться про:

формування та ремонту фондів житла для тимчасового проживання переселенців;

переобладнання нежитлових приміщень у житлові;

закупівлі будівельних матеріалів, модульних будиночків та каркасно-щитових конструкцій для швидкого розміщення людей.

Постанова регламентує порядок розподілу коштів, враховуючи різні потреби Постанова регламентує порядок розподілу коштів субвенції між областями з урахуванням різних потреб регіонів. 70 % коштів розподіляються пропорційно кількості внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у кожній області станом на 1 січня 2026 року, а 30 % коштів — пропорційно кількості місць тимчасового проживання для ВПО в регіонах на ту ж дату.

У 2026 році кошти субвенції між місцевими бюджетами розподілятимуться головними розпорядниками за певною пропорцією. 25% виділених коштів спрямовуються на реконструкцію, ремонт або будівництво місць тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, 50% коштів передбачені на створення та відновлення житлового фонду для тимчасового проживання ВПО та інших соціально незахищених категорій населення. Решта коштів використовується на переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування відповідного фонду.

Як будуть фінансуватися регіони

Для областей, які найбільше постраждали від війни (Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Луганська), фінансування закупівлі товарів та робіт буде здійснюватися на 100 % за рахунок субвенції. Це означає, що регіони, де кількість переселенців найбільша, отримають повне покриття витрат на створення житлових фондів.

Для інших регіонів передбачено співфінансування: не більше 90 % — з державного бюджету, не менше 10 % — з місцевих бюджетів.

Ключові правила використання коштів

Постанова чітко визначає, на що не можна витрачати субвенцію:

зарплати персоналу та утримання фондів;

розробку індивідуальних проектів будівництва;

будь-які витрати, що не передбачені постановою.

Водночас передбачено суворі умови звітності: місцеві органи влади мають подавати щомісячні звіти про використання коштів і стан фондів, а обласні держадміністрації — контролювати розподіл субвенції.

Кошти розподіляються між областями через обласні бюджети, при цьому найбільшу суму отримує Дніпропетровська область — понад 115 мільйонів гривень та Харківська у розмірі понад 107 мільйонів гривень. Інші області отримують менші обсяги субвенції залежно від потреб і кількості переселенців у регіонах.

Загалом Уряд планує спрямувати 1,5 млрд грн на житло для ВПО. Як писала «Судово-юридична газета», 1 млрд гривень буде спрямовано на ремонт і переобладнання місць тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб, а ще 500 млн гривень — на придбання будинків у сільській місцевості для ВПО.

