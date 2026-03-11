Зеленський допустив ризик Третьої світової війни через союз РФ та Ірану

Володимир Зеленський вважає, що світ не готовий до можливої Третьої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що співпраця Росії та Ірану у виробництві ударних дронів становить серйозну загрозу для глобальної безпеки та може призвести до масштабного міжнародного конфлікту. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

За даними української розвідки, у дронах типу «Шахед», які Росія застосовує у війні проти України, фіксують російські комплектуючі. На початку повномасштабного вторгнення Москва активно використовувала іранське озброєння проти України, а нині подібні технології Іран застосовує у конфліктах на Близькому Сході, зокрема для атак на американські бази.

Президент наголосив, що подальша ескалація бойових дій може мати глобальні наслідки. На його думку, якщо війну на Близькому Сході не вдасться зупинити, вона може перерости у тривалий конфлікт або навіть у Третю світову війну.

При цьому Зеленський наголосив, що світ наразі не готовий до Третьої світової війни. На його думку, ситуацію ускладнюють нові технологічні загрози, можливі союзи між країнами-агресорами та недостатню технічну підготовку західних країн.

