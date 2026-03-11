Майбутні офіцери отримуватимуть до 10 тисяч гривень: стипендії курсантів у 2026 році

Міноборони оприлюднило розміри грошового забезпечення курсантів військових вишів.

В Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів, яка розпочалася 1 січня. Курсанти під час навчання отримують не лише освіту, а й грошове забезпечення та соціальні гарантії. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Які виплати отримують курсанти

За даними відомства, вже на першому курсі курсанти військових вишів отримуватимуть близько 10 тисяч гривень на місяць.

Для порівняння, мінімальна академічна стипендія студентів цивільних університетів наразі становить 2 тисячі гривень, а з вересня має зрости до 4 тисяч гривень.

Крім грошового забезпечення, курсанти мають низку соціальних гарантій. Зокрема, вони забезпечуються:

безкоштовним проживанням;

триразовим харчуванням;

військовою формою;

медичним обслуговуванням.

Розмір стипендій у 2026 році

Розмір грошового забезпечення залежить від курсу навчання, успішності, соціального статусу (наприклад, для дітей-сиріт), а також займаної посади. Тому виплати можуть відрізнятися навіть у межах одного курсу.

Міноборони вказує, що у 2026 році курсанти отримують:

I–II курс

від 9 646 до 10 320 грн на місяць;

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — від 14 561 до 15 109 грн.

III–IV курс

від 9 970 до 10 524 грн;

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — від 14 759 до 15 508 грн.

Скільки отримують відмінники

Найбільші виплати передбачені для курсантів старших курсів, які демонструють високі результати у навчанні.

Зокрема, на четвертому курсі відмінники та курсанти, які проходять стажування, можуть отримувати до 22 854 грн на місяць.

Для відмінників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати можуть сягати до 27 838 грн.

