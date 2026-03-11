  1. В Україні

Майбутні офіцери отримуватимуть до 10 тисяч гривень: стипендії курсантів у 2026 році

08:48, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міноборони оприлюднило розміри грошового забезпечення курсантів військових вишів.
Майбутні офіцери отримуватимуть до 10 тисяч гривень: стипендії курсантів у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів, яка розпочалася 1 січня. Курсанти під час навчання отримують не лише освіту, а й грошове забезпечення та соціальні гарантії. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які виплати отримують курсанти

За даними відомства, вже на першому курсі курсанти військових вишів отримуватимуть близько 10 тисяч гривень на місяць.

Для порівняння, мінімальна академічна стипендія студентів цивільних університетів наразі становить 2 тисячі гривень, а з вересня має зрости до 4 тисяч гривень.

Крім грошового забезпечення, курсанти мають низку соціальних гарантій. Зокрема, вони забезпечуються:

  • безкоштовним проживанням;
  • триразовим харчуванням;
  • військовою формою;
  • медичним обслуговуванням.

Розмір стипендій у 2026 році

Розмір грошового забезпечення залежить від курсу навчання, успішності, соціального статусу (наприклад, для дітей-сиріт), а також займаної посади. Тому виплати можуть відрізнятися навіть у межах одного курсу.

Міноборони вказує, що у 2026 році курсанти отримують:

I–II курс

  • від 9 646 до 10 320 грн на місяць;
  • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — від 14 561 до 15 109 грн.

III–IV курс

  • від 9 970 до 10 524 грн;
  • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — від 14 759 до 15 508 грн.

Скільки отримують відмінники

Найбільші виплати передбачені для курсантів старших курсів, які демонструють високі результати у навчанні.

Зокрема, на четвертому курсі відмінники та курсанти, які проходять стажування, можуть отримувати до 22 854 грн на місяць.

Для відмінників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати можуть сягати до 27 838 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

оборона

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати, які проголосували за незалежність України, отримають дипломатичні паспорти і довічне утримання: підписано Закон

Президент підписав Закон про спецстатус для народних депутатів, які підтримали ключові акти проголошення незалежності України.

ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів

Другий день ХХ З’їзду суддів почнеться з голосування за новий склад вищого органу суддівського самоврядування.

Україна отримає кредит на 134 млн євро на відновлення доріг

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення доріг за підтримки ЄІБ.

Уряд виділив 1,5 млрд грн на придбання тимчасового житла для ВПО у сільській місцевості

Кошти державного бюджету будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт і облаштування житлових приміщень для евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб.

КАС ВС пояснив, що потрібно враховувати при виплаті одноразової грошової допомоги поліцейському через інвалідність

Колишній правоохоронець вимагав визнати незаконною відмову Нацполіції у виплаті допомоги після встановлення йому інвалідності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]