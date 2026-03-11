Депутати, які проголосували за незалежність України, отримають дипломатичні паспорти і довічне утримання: підписано Закон

Президент підписав Закон про спецстатус для народних депутатів, які підтримали ключові акти проголошення незалежності України.

Закон № 4700-IX «Про статус Засновника сучасної держави Україна – народного депутата» запроваджує спеціальний статус для народних депутатів Верховної Ради УРСР, які підтримали ключові акти проголошення незалежності, та вперше на законодавчому рівні визначає їх правовий статус як учасників ухвалення рішень, що стали основою відновлення української державності.

До його ухвалення роль цих депутатів визнавалася переважно на політичному та історичному рівнях. Закон формує окрему правову конструкцію — статус Засновника сучасної держави Україна, який поєднує символічне визнання історичної ролі з конкретними правами та державними гарантіями.

Цей Закон є показовим з правової точки зору, оскільки вперше на законодавчому рівні формалізує історичну роль народних депутатів, фактично йдеться про інституціоналізацію історичної події через механізми сучасного права, що поєднує символічне державне визнання з конкретними юридичними правами та гарантіями.

Аналіз норми закону

Статус Засновника надається народним депутатам Верховної Ради УРСР, які проголосували за Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року або за Акт проголошення незалежності України чи постанову про проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

Отже, ключовим критерієм є встановлений факт парламентського голосування за акти державотворення. Водночас закон встановлює обмеження: статус не може бути наданий особам, які вчиняли дії проти незалежності, суверенітету чи територіальної цілісності України.

Статус має довічний характер і може бути наданий посмертно. Разом із тим закон передбачає можливість його позбавлення, зокрема у разі засудження за злочини проти основ національної безпеки або вчинення дій, спрямованих проти державності.

Рішення щодо надання або позбавлення статусу готує спеціальна комісія, утворена Головою Верховної Ради України, а остаточно воно оформлюється відповідним розпорядженням Голови парламенту.

Практичне значення

Закон формує нову категорію осіб із спеціальним публічно-правовим статусом. Він передбачає для Засновників низку прав, зокрема можливість бути присутніми на відкритих та урочистих засіданнях Верховної Ради, звертатися до органів влади та бути прийнятими керівниками державних органів.

Також передбачено право на дипломатичний паспорт для офіційних поїздок та можливість отримувати довічне грошове утримання у розмірі 80 % заробітної плати народного депутата — члена комітету.

Окремі положення закону спрямовані на державне вшанування цих осіб, зокрема меморіалізацію їх пам’яті та можливість присвоєння їхніх імен об’єктам топонімії.

Проблемні аспекти

Практичне застосування закону може викликати дискусії щодо характеру наданих прав, оскільки окремі з них наближені до механізмів взаємодії народних депутатів з органами влади.

Дискусійним також може бути порядок позбавлення статусу, зокрема оцінка дій, спрямованих проти незалежності чи суверенітету держави.

Окремої уваги потребує і бюджетний аспект реалізації закону, пов’язаний із виплатою довічного грошового утримання та іншими державними гарантіями.

Отже, Закон України № 4700-IX «Про статус Засновника сучасної держави Україна – народного депутата» запроваджує спеціальний правовий статус для народних депутатів, які брали участь у прийнятті ключових актів української незалежності. Він поєднує символічне державне визнання їх ролі з конкретними правами та гарантіями, формуючи інституційний механізм вшанування засновників сучасної української державності.