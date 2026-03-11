На Вінниччині викрили заступницю командира роти, яка продавала військовим «відпустки» по 500 грн на добу

Посадовиця безпідставно дозволяла підлеглим залишати частину та брала за це гроші.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині правоохоронці викрили заступницю командира роти, яка продавала «відпустки» військовослужбовцям. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, упродовж липня–серпня 2025 року підозрювана, без законних підстав, надавала підлеглим військовослужбовцям дозвіл на тимчасове увільнення від виконання обов’язків військової служби з правом виїзду за межі військової частини.

З метою приховування своєї протиправної діяльності, під час щоденних перевірок вона вносила до службової документації неправдиві відомості про нібито присутність військовослужбовців у підрозділі.

Вартість такої «відпустки» становила 500 гривень за добу. Грошові кошти перераховувалися на її банківську картку пропорційно кількості днів фактичної відсутності військовослужбовця на службі.

У такий спосіб жінка незаконно одержала близько 30 тис. гривень.

Їй повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 407 КК України, а саме ‒ одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, вчинене повторно, та самовільне залишення місця служби військовослужбовцем, тривалістю понад три доби, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Вінницькій області, за оперативного супроводу УСР у Вінницькій області ДСР НПУ, Департаменту військової контррозвідки СБ України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.