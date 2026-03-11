  1. В Україні

На Вінниччині викрили заступницю командира роти, яка продавала військовим «відпустки» по 500 грн на добу

09:24, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посадовиця безпідставно дозволяла підлеглим залишати частину та брала за це гроші.
На Вінниччині викрили заступницю командира роти, яка продавала військовим «відпустки» по 500 грн на добу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині правоохоронці викрили заступницю командира роти, яка продавала «відпустки» військовослужбовцям. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, упродовж липня–серпня 2025 року підозрювана, без законних підстав, надавала підлеглим військовослужбовцям дозвіл на тимчасове увільнення від виконання обов’язків військової служби з правом виїзду за межі військової частини.

З метою приховування своєї протиправної діяльності, під час щоденних перевірок вона вносила до службової документації неправдиві відомості про нібито присутність військовослужбовців у підрозділі.

Вартість такої «відпустки» становила 500 гривень за добу. Грошові кошти перераховувалися на її банківську картку пропорційно кількості днів фактичної відсутності військовослужбовця на службі.

У такий спосіб жінка незаконно одержала близько 30 тис. гривень.

Їй повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 407 КК України, а саме ‒ одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, вчинене повторно, та самовільне залишення місця служби військовослужбовцем, тривалістю понад три доби, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Вінницькій області, за оперативного супроводу УСР у Вінницькій області ДСР НПУ, Департаменту військової контррозвідки СБ України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати, які проголосували за незалежність України, отримають дипломатичні паспорти і довічне утримання: підписано Закон

Президент підписав Закон про спецстатус для народних депутатів, які підтримали ключові акти проголошення незалежності України.

ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів

Другий день ХХ З’їзду суддів почнеться з голосування за новий склад вищого органу суддівського самоврядування.

Україна отримає кредит на 134 млн євро на відновлення доріг

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення доріг за підтримки ЄІБ.

Уряд виділив 1,5 млрд грн на придбання тимчасового житла для ВПО у сільській місцевості

Кошти державного бюджету будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт і облаштування житлових приміщень для евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб.

КАС ВС пояснив, що потрібно враховувати при виплаті одноразової грошової допомоги поліцейському через інвалідність

Колишній правоохоронець вимагав визнати незаконною відмову Нацполіції у виплаті допомоги після встановлення йому інвалідності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]