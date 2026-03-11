В Винницкой области разоблачили заместителя командира роты, которая продавала военнослужащим «отпуска» по 500 грн в сутки

В Винницкой области правоохранители разоблачили заместителя командира роты, которая продавала «отпуска» военнослужащим. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, в течение июля–августа 2025 года подозреваемая без законных оснований предоставляла подчиненным военнослужащим разрешение на временное освобождение от выполнения обязанностей военной службы с правом выезда за пределы воинской части.

Чтобы скрыть свою противоправную деятельность, во время ежедневных проверок она вносила в служебную документацию ложные сведения о якобы присутствии военнослужащих в подразделении.

Стоимость такого «отпуска» составляла 500 гривен в сутки. Денежные средства перечислялись на ее банковскую карту пропорционально количеству дней фактического отсутствия военнослужащего на службе.

Таким образом женщина незаконно получила около 30 тыс. гривен.

Ей сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 407 УК Украины, а именно — получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя, совершенное повторно, а также самовольное оставление места службы военнослужащим продолжительностью более трех суток, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Винницкой области при оперативном сопровождении УСР в Винницкой области ДСР НПУ и Департамента военной контрразведки СБУ.