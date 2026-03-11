В Киев прибыла с визитом президент немецкого Бундестага Юлия Клекнер

Это ее первый визит в Украину после избрания на должность.

Фото: Руслан Стефанчук/ФБ

Президент Бундестага Германии Юлия Клекнер прибыла в Киев с официальным визитом. Эта поездка стала для нее первой в Украину после избрания на должность. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что приезд руководительницы Бундестага имеет важное политическое значение. Он назвал его четким сигналом солидарности с Украиной и поддержки на высшем парламентском уровне.

"Этот визит является четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на высшем парламентском уровне. В то время, когда Россия продолжает войну против нашего государства, присутствие руководства немецкого парламента в Киеве имеет особый вес", - подчеркнул глава Парламента.

