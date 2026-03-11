Правительство выделило 1,5 млрд грн на приобретение временного жилья для ВПЛ в сельской местности

Средства государственного бюджета будут направлены на реконструкцию, ремонт и обустройство жилых помещений для эвакуированных и внутренне перемещённых лиц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял постановление № 301 от 6 марта 2026 года, которое определяет механизм предоставления и использования субвенции из госбюджета местным бюджетам на формирование фондов жилья для временного или поддерживаемого проживания эвакуированных и внутренне перемещённых лиц и обеспечение их жильём в сельской местности.

Что предусматривает постановление

В частности, документ определяет направления, на которые могут направляться средства субвенции из государственного бюджета. В частности, речь идёт о:

формировании и ремонте фондов жилья для временного проживания переселенцев;

переоборудовании нежилых помещений в жилые;

закупках строительных материалов, модульных домиков и каркасно-щитовых конструкций для быстрого размещения людей.

Постановление регламентирует порядок распределения средств, учитывая различные потребности

Постановление регламентирует порядок распределения средств субвенции между областями с учётом различных потребностей регионов. 70 % средств распределяются пропорционально количеству внутренне перемещённых лиц, зарегистрированных в каждой области на 1 января 2026 года, а 30 % средств — пропорционально количеству мест временного проживания для ВПЛ в регионах на ту же дату.

В 2026 году средства субвенции между местными бюджетами будут распределяться главными распорядителями по определённой пропорции. 25 % выделенных средств направляются на реконструкцию, ремонт или строительство мест временного проживания для внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). В частности, 50 % средств предусмотрены на создание и восстановление жилого фонда для временного проживания ВПЛ и других социально незащищённых категорий населения. Остальные средства используются на переоборудование нежилых помещений в жилые для формирования соответствующего фонда.

Как будут финансироваться регионы

Для областей, которые наиболее пострадали от войны (Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Луганская), финансирование закупок товаров и работ будет осуществляться на 100 % за счёт субвенции. Это означает, что регионы с наибольшим количеством переселенцев получат полное покрытие расходов на создание жилых фондов.

Для других регионов предусмотрено софинансирование: не более 90 % — из государственного бюджета, не менее 10 % — из местных бюджетов.

Ключевые правила использования средств

Постановление чётко определяет, на что нельзя тратить субвенцию:

зарплаты персонала и содержание фондов;

разработку индивидуальных проектов строительства;

любые расходы, не предусмотренные постановлением.

В то же время предусмотрены строгие условия отчётности: местные органы власти должны подавать ежемесячные отчёты о использовании средств и состоянии фондов, а областные госадминистрации — контролировать распределение субвенции.

Средства распределяются между областями через областные бюджеты, при этом наибольшую сумму получает Днепропетровская область — более 115 миллионов гривен, а Харьковская — более 107 миллионов гривен. Остальные области получают меньшие объёмы субвенции в зависимости от потребностей и количества переселенцев в регионах.

В целом правительство планирует направить 1,5 млрд грн на жильё для внутренне перемещённых лиц. Как писала «Судово-юридическая газета», 1 млрд гривен будет выделено на ремонт и переоборудование мест временного проживания для ВПО, а ещё 500 млн гривен — на покупку домов в сельской местности для ВПО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.