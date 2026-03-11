Теплая погода заставила три города Украины перейти на «ночное отопление»

Во Львове, Николаеве и Черновцах сменяют режим подачи отопления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за повышения температуры воздуха Львов, Николаев и Черновцы изменяют режим работы систем теплоснабжения и переходят на так называемое ночное отопление.

Во Львове днем ​​в дома будут подавать теплоноситель с пониженной температурой, а в вечернее и ночное время постепенно будут повышать. Такое решение связано с тем, что температура воздуха в городе поднимается до +15°C. В то же время, жители могут самостоятельно регулировать подачу тепла в своих домах: утром перекрыть задвижку, чтобы не использовать тепло, а вечером открыть ее, чтобы помещения не охлаждались.

Подобные изменения вводятся и в Николаеве и Черновцах. В этих городах из-за потепления тепло будет подаваться преимущественно в ночное время. В местных советах подчеркивают, что отопительный сезон продолжается. Его завершат только тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать +8°C в течение трех дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.