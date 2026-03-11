  1. В Украине

Теплая погода заставила три города Украины перейти на «ночное отопление»

07:18, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во Львове, Николаеве и Черновцах сменяют режим подачи отопления.
Теплая погода заставила три города Украины перейти на «ночное отопление»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за повышения температуры воздуха Львов, Николаев и Черновцы изменяют режим работы систем теплоснабжения и переходят на так называемое ночное отопление.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во Львове днем ​​в дома будут подавать теплоноситель с пониженной температурой, а в вечернее и ночное время постепенно будут повышать. Такое решение связано с тем, что температура воздуха в городе поднимается до +15°C. В то же время, жители могут самостоятельно регулировать подачу тепла в своих домах: утром перекрыть задвижку, чтобы не использовать тепло, а вечером открыть ее, чтобы помещения не охлаждались.

Подобные изменения вводятся и в Николаеве и Черновцах. В этих городах из-за потепления тепло будет подаваться преимущественно в ночное время. В местных советах подчеркивают, что отопительный сезон продолжается. Его завершат только тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать +8°C в течение трех дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

отопление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

На ХХ съезде разгорелась дискуссия о формировании Совета судей: можно ли голосовать за отсутствующих кандидатов

Перед делегатами встал вопрос, можно ли выбирать тех кандидатов, которые отсутствуют на Съезде.

Правительство убрало из фонда ликвидации норму о новом строительстве жилья для пострадавших от войны

Фонд ликвидации последствий агрессии больше не финансирует строительство жилья для тех, кто его потерял из-за войны.

Дмитрий Круподеря и Татьяна Спиридонова: Съезд судей избрал двух новых членов Высшего совета правосудия

ХХ очередной съезд судей Украины избрал двух новых членов ВСП: новые представители в Высшем совете правосудия и результаты голосования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]