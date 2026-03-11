Реформа рынка такси: водителям разрешат работать без ФЛП, но с QR-кодом и сертификатом
По данным, которые приводят в правительстве, в Украине официально около 9,5 тысячи авто, которые официально могут работать как такси. Такие данные содержатся в лицензионных делах перевозчиков.
Фактически же на рынке работает более 200 тысяч водителей. То есть до 90% рынка находится в тени, говорят в Минразвития.
Для урегулирования этой ситуации в правительстве представили концепцию реформы рынка такси.
В частности, предусмотрено:
• новый статус водителя – автомобильный самозанятый перевозчик (без необходимости открывать ФЛП);
• электронный Сертификат водителя через Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности;
• простая модель налогообложения – платформа как налоговый агент;
• обязательное страхование пассажиров и водителя;
• QR-код в салоне автомобиля для проверки легальности работы.
Как отмечают в Минразвития, вход на рынок предлагается максимально простым: один прожиточный минимум на два года (ориентировочно 3 028 грн), что составляет примерно 130 грн в месяц.
Вместо лицензии вводится персональный электронный сертификат на автомобиль, который оформляется через систему Укртрансбезопасности. В салоне автомобиля будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить действительность сертификата, страхование поездки и основную информацию о перевозчике.
Отдельно законопроект должен урегулировать роль цифровых платформ: они будут выступать налоговыми агентами, проверять документы водителей и нести ответственность за допуск нелегальных перевозчиков.
Речь идет не о повышении налогов или давлении на бизнес. Напротив — о создании простой, цифровой и экономически выгодной модели, где работать легально дешевле и проще, чем оставаться в тени.
В настоящее время законопроект проходит согласование с органами государственной власти. Следующий шаг — его рассмотрение правительством и подача в Верховную Раду на рассмотрение народным депутатам.
После вступления закона в силу будет предусмотрен 3-месячный льготный период без штрафов для оформления Сертификатов.
