КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд по делу № 320/21101/24 отменил решение Киевского окружного административного суда от 31.10.2024 и постановление Шестого апелляционного административного суда от 29.05.2025 и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В мае 2024 года бывший полицейский обратился в суд с иском, в котором просил:

- признать противоправным и отменить вывод ГУ Нацполиции от 04.04.2024 об отказе в назначении и выплате ему единовременной денежной помощи в связи с установлением III группы инвалидности вследствие травмы, связанной с исполнением служебных обязанностей;

- обязать ГУ Нацполиции повторно рассмотреть его заявление от 07.02.2024 о выплате единовременной денежной помощи в связи с установлением III группы инвалидности вследствие травмы, связанной с исполнением служебных обязанностей.

В обоснование исковых требований он отметил, что отказ ответчика в выплате ему единовременной денежной помощи в связи с установлением ему инвалидности, наступившей вследствие заболевания, связанного с прохождением службы в полиции, по мотиву того, что с момента увольнения до момента установления группы инвалидности прошло более шести месяцев, является противоправным, поскольку первоначально ему был определён процент утраты трудоспособности в течение шести месяцев после увольнения со службы, а группа инвалидности установлена после повторного осмотра, что, по его мнению, свидетельствует о наличии оснований для назначения единовременной денежной помощи в соответствии с частью первой статьи 97 Закона Украины от 02.07.2015 №580-VIII «О Национальной полиции».

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что установление инвалидности в течение определенного пунктом 3 части первой статьи 97 Закона № 580-VIII шестимесячного срока после увольнения со службы является обязательным условием для возникновения права на единовременную денежную помощь, и в связи с тем, что инвалидность истцу установлена после истечения этого срока, суд признал законным и обоснованным отказ ответчика в выплате единовременной денежной помощи в связи с отсутствием предусмотренных законом оснований для её назначения.

Вместе с тем апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое судебное решение об удовлетворении иска, исходил из того, что пропуск истцом шестимесячного срока был незначительным и обусловлен объективными, не зависящими от него обстоятельствами, связанными с длительным лечением и прохождением медицинских обследований.

Давая правовую оценку установленным обстоятельствам дела, коллегия судей Кассационного административного суда исходила из следующего.

С целью урегулирования вопроса порядка и условий выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или утраты трудоспособности полицейского, в соответствии со статьями 97–101 Закона № 580-VIII, приказом Министерства внутренних дел Украины от 11.01.2016 №4 утверждены Порядок и условия №4, которые определяют механизм оформления и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или утраты трудоспособности полицейского.

Согласно пункту 1 Раздела II Порядка и условий №4 днем возникновения права на получение единовременной денежной помощи является, в частности:

в случае установления полицейскому инвалидности — дата, с которой установлена инвалидность, указанная в справке к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии; в случае отсутствия даты, с которой установлена инвалидность — дата выдачи справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии;

в случае установления степени утраты трудоспособности без установления инвалидности — дата выдачи справки о результатах определения у застрахованного лица степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах.

То есть в течение трех лет со дня возникновения права на получение единовременной денежной помощи в случае установления полицейскому инвалидности или степени утраты трудоспособности без установления инвалидности, который определяется по правилам пункта 1 Раздела II Порядка и условий №4, лицо вправе реализовать свое право на получение единовременной денежной помощи, определенной Законом № 580-VIII.

Пунктом 1 Раздела III Порядка и условий №4 определено, что формирование документов для назначения и выплаты единовременной денежной помощи в органах полиции, учреждениях образования осуществляется бухгалтерской службой во взаимодействии с подразделениями кадрового обеспечения, службами государственного надзора за охраной труда (далее — СГНОП), подразделениями правового обеспечения органов полиции и учреждений образования, а также работниками медицинских (военно-врачебных) комиссий МВД (далее — ВВК).

Заявление (рапорт) о выплате единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или утраты трудоспособности полицейского подается руководителю органа полиции, учреждения образования по последнему месту прохождения службы полицейским либо по последнему месту прохождения полицейским службы перед его командированием в органы государственной власти (пункт 3 Раздела III Порядка и условий №4).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 Раздела IV Порядка и условий №4 вывод о назначении единовременной денежной помощи составляется работником бухгалтерской службы и подписывается руководителями финансового и кадрового подразделений органа полиции, учреждения образования, в котором полицейский проходит (проходил) службу.

Пунктом 3 Раздела IV Порядка и условий №4 определено, что в случае утверждения вывода о назначении единовременной денежной помощи руководителем органа полиции или учреждения образования, в котором полицейский проходил (проходит) службу, в пятнадцатидневный срок со дня его утверждения издается приказ о выплате единовременной денежной помощи.

В случае отказа в назначении единовременной денежной помощи либо возврата документов на доработку (документы поданы не в полном объёме, требуют уточнения либо поданы не по принадлежности) заявителя письменно информируют о принятом решении с обоснованием оснований отказа либо возврата документов на доработку.

Анализируя нормы права относительно порядка реализации полицейским права на получение единовременной денежной помощи в случае установления ему инвалидности, Верховный Суд в своих постановлениях, в частности, от 22.01.2019 по делу №2340/2663/18, от 15.04.2019 по делу №823/1798/18, от 05.02.2020 по делу №810/836/18, от 23.04.2020 по делу №822/999/18 и других, неоднократно высказывал правовую позицию о том, что право на получение единовременной денежной помощи возникает исключительно при обязательном одновременном наличии, по меньшей мере, трех условий (причина инвалидности, время наступления инвалидности и причина увольнения):

1. причиной инвалидности является заболевание, ранение (контузия, травма либо увечье), связанные с прохождением службы в органах внутренних дел или полиции;

2. инвалидность должна быть установлена до момента увольнения либо не позднее чем в течение шести месяцев после увольнения лица из полиции;

3. причина увольнения такого лица из полиции должна быть обусловлена заболеванием либо ранением, связанным с прохождением службы в органах внутренних дел или полиции.

Следовательно, соблюдение шестимесячного срока установления инвалидности после увольнения со службы является одним из обязательных условий возникновения у полицейского права на получение единовременной денежной помощи.

В этом аспекте коллегия судей также учитывает решение Конституционного Суда Украины от 22.10.2020 по делу № 12-р/2020, которым признаны соответствующими Конституции Украины положения пункта 4 части первой статьи 97 Закона № 580-VIII.

В пункте 2.8 указанного решения Конституционный Суд Украины отметил, что закрепление порядка реализации права на получение единовременной денежной помощи требует установления причинно-следственной связи между наличием у полицейского инвалидности вследствие заболевания или травмы, связанной со службой, и невозможностью продолжать службу, что подтверждается решением медицинской (военно-врачебной) комиссии о непригодности к службе в полиции.

Установленный Законом № 580-VIII шестимесячный срок имеет абсолютный характер, поскольку указывает на конкретный период времени, с которым связано возникновение права на получение единовременной денежной помощи, и после его истечения лицо утрачивает право на эту социальную выплату.

Поскольку этот срок является пресекательным, он не подлежит восстановлению независимо от уважительности причин его пропуска, в связи с чем суд апелляционной инстанции ошибочно пришел к выводу о возможности его восстановления.

Вместе с тем коллегия судей обратила внимание, что пунктом 8 Раздела IV Порядка и условий №4 предусмотрено: если полицейскому после установления степени утраты трудоспособности без установления инвалидности при повторном осмотре будет установлена группа инвалидности либо больший процент утраты трудоспособности, выплата производится с учетом ранее выплаченной суммы.

Следовательно, право на получение единовременной помощи законодатель связывает не только с датой установления инвалидности, но и с возможностью увеличения выплаты в случае, если после определения степени утраты трудоспособности без инвалидности впоследствии устанавливается группа инвалидности.

Истец указывал, что первоначально ему было определено 25% утраты трудоспособности без установления инвалидности вследствие телесных повреждений, полученных во время действия военного положения при выполнении служебных обязанностей, а впоследствии ему была установлена III группа инвалидности.

Верховный Суд отметил, что суды предыдущих инстанций не дали оценки этим обстоятельствам, которые имеют существенное значение для правильного разрешения спора.

Без исследования указанных обстоятельств принятые судебные решения нельзя считать законными и обоснованными.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.