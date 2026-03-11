  1. В Украине

Как пройти идентификацию дома, если пенсионер маломобильный или имеет инвалидность

09:06, 11 марта 2026
В Пенсионном фонде объяснили, когда специалисты могут провести выездной прием по месту проживания.
Пенсионеры, которые из-за состояния здоровья не могут посетить отделение Пенсионного фонда, имеют возможность пройти физическую идентификацию по месту проживания. Такая услуга доступна для маломобильных граждан, людей с инвалидностью и лиц, которые нуждаются в постороннем уходе. Об этом сообщает Главное управление ПФУ в Черновицкой области.

Кто может пройти идентификацию дома

По информации Пенсионного фонда, специалисты могут проводить выездные приемы по месту проживания или пребывания человека. Речь идет, в частности, о:

  • лицах с инвалидностью;
  • гражданах пожилого возраста;
  • маломобильных пенсионерах;
  • людях, которые нуждаются в постороннем уходе.

Специалисты Фонда могут приехать не только к жилью пенсионера, но и к месту его пребывания — например, в медицинские учреждения или учреждения социальной защиты.

Как заказать выездной прием

Чтобы пройти физическую идентификацию дома, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда. Сделать это могут:

  • сам пенсионер;
  • его родственники или законные представители;
  • представители органов власти;
  • работники медицинских или социальных учреждений.

После получения обращения специалист Пенсионного фонда сообщает заявителю дату и время выездного приема, а также объясняет, какие документы необходимо подготовить.

Сообщение о приеме направляют удобным для заявителя способом, в том числе по телефону.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине инвалидность

