Как пройти идентификацию дома, если пенсионер маломобильный или имеет инвалидность

В Пенсионном фонде объяснили, когда специалисты могут провести выездной прием по месту проживания.

Пенсионеры, которые из-за состояния здоровья не могут посетить отделение Пенсионного фонда, имеют возможность пройти физическую идентификацию по месту проживания. Такая услуга доступна для маломобильных граждан, людей с инвалидностью и лиц, которые нуждаются в постороннем уходе. Об этом сообщает Главное управление ПФУ в Черновицкой области.

Кто может пройти идентификацию дома

По информации Пенсионного фонда, специалисты могут проводить выездные приемы по месту проживания или пребывания человека. Речь идет, в частности, о:

лицах с инвалидностью;

гражданах пожилого возраста;

маломобильных пенсионерах;

людях, которые нуждаются в постороннем уходе.

Специалисты Фонда могут приехать не только к жилью пенсионера, но и к месту его пребывания — например, в медицинские учреждения или учреждения социальной защиты.

Как заказать выездной прием

Чтобы пройти физическую идентификацию дома, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда. Сделать это могут:

сам пенсионер;

его родственники или законные представители;

представители органов власти;

работники медицинских или социальных учреждений.

После получения обращения специалист Пенсионного фонда сообщает заявителю дату и время выездного приема, а также объясняет, какие документы необходимо подготовить.

Сообщение о приеме направляют удобным для заявителя способом, в том числе по телефону.

