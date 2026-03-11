Как пройти идентификацию дома, если пенсионер маломобильный или имеет инвалидность
Пенсионеры, которые из-за состояния здоровья не могут посетить отделение Пенсионного фонда, имеют возможность пройти физическую идентификацию по месту проживания. Такая услуга доступна для маломобильных граждан, людей с инвалидностью и лиц, которые нуждаются в постороннем уходе. Об этом сообщает Главное управление ПФУ в Черновицкой области.
Кто может пройти идентификацию дома
По информации Пенсионного фонда, специалисты могут проводить выездные приемы по месту проживания или пребывания человека. Речь идет, в частности, о:
- лицах с инвалидностью;
- гражданах пожилого возраста;
- маломобильных пенсионерах;
- людях, которые нуждаются в постороннем уходе.
Специалисты Фонда могут приехать не только к жилью пенсионера, но и к месту его пребывания — например, в медицинские учреждения или учреждения социальной защиты.
Как заказать выездной прием
Чтобы пройти физическую идентификацию дома, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда. Сделать это могут:
- сам пенсионер;
- его родственники или законные представители;
- представители органов власти;
- работники медицинских или социальных учреждений.
После получения обращения специалист Пенсионного фонда сообщает заявителю дату и время выездного приема, а также объясняет, какие документы необходимо подготовить.
Сообщение о приеме направляют удобным для заявителя способом, в том числе по телефону.
