  1. В Украине

Недвижимость, авто и корпоративные права жены: депутата из Ровенской области разоблачили на недостоверном декларировании

07:54, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутату одного из сельских советов Сарненского района сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию за 2023 год.
Недвижимость, авто и корпоративные права жены: депутата из Ровенской области разоблачили на недостоверном декларировании
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Ровенской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату одного из сельских советов Сарненского района во внесении недостоверных сведений в декларацию (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Об этом сообщили в прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, при заполнении декларации за 2023 год должностное лицо умышленно не указало часть имущества, корпоративных прав и финансовых обязательств, принадлежащих ему и членам его семьи. Общая сумма незадекларированных активов составляет почти 2,5 млн грн.

В частности, депутат не указал в декларации домовладение с хозяйственными постройками стоимостью более 1,1 млн грн, корпоративные права в одном из обществ на сумму около 880 тыс. грн, которые принадлежат ему и его сыну, а также собственный налоговый долг, превышающий 288 тыс. грн.

Кроме того, в декларации не были указаны три автомобиля, находящиеся в собственности жены подозреваемого — BMW X5, Mercedes-Benz Vito и Land Rover Range Rover.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет с возможным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура декларация депутат декларирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина получит кредит на 134 млн евро на восстановление дорог

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении дорог при поддержке ЕИБ.

Правительство выделило 1,5 млрд грн на приобретение временного жилья для ВПЛ в сельской местности

Средства государственного бюджета будут направлены на реконструкцию, ремонт и обустройство жилых помещений для эвакуированных и внутренне перемещённых лиц.

КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]