Недвижимость, авто и корпоративные права жены: депутата из Ровенской области разоблачили на недостоверном декларировании

Депутату одного из сельских советов Сарненского района сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию за 2023 год.

Руководитель Ровенской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату одного из сельских советов Сарненского района во внесении недостоверных сведений в декларацию (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, при заполнении декларации за 2023 год должностное лицо умышленно не указало часть имущества, корпоративных прав и финансовых обязательств, принадлежащих ему и членам его семьи. Общая сумма незадекларированных активов составляет почти 2,5 млн грн.

В частности, депутат не указал в декларации домовладение с хозяйственными постройками стоимостью более 1,1 млн грн, корпоративные права в одном из обществ на сумму около 880 тыс. грн, которые принадлежат ему и его сыну, а также собственный налоговый долг, превышающий 288 тыс. грн.

Кроме того, в декларации не были указаны три автомобиля, находящиеся в собственности жены подозреваемого — BMW X5, Mercedes-Benz Vito и Land Rover Range Rover.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет с возможным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

