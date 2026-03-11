  1. В Украине
  2. / В мире

Зеленский допустил риск Третьей мировой войны из-за союза РФ и Ирана

08:31, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский считает, что мир не готов к возможной Третьей мировой войне.
Зеленский допустил риск Третьей мировой войны из-за союза РФ и Ирана
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в производстве ударных дронов представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и может привести к масштабному международному конфликту. Об этом Зеленский сказал в интервью ирландскому блоггеру Кейлину Робертсону.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным украинской разведки, в дронах типа Шахед, которые Россия применяет в войне против Украины, фиксируют российские комплектующие. В начале полномасштабного вторжения Москва активно использовала иранское вооружение против Украины, а ныне подобные технологии Иран применяет в конфликтах на Ближнем Востоке, в частности, для атак на американские базы.

Президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация боевых действий может иметь глобальные последствия. По его мнению, если войну на Ближнем Востоке не удастся остановить, она может перерасти в продолжающийся конфликт или даже в Третью мировую войну.

При этом Зеленский подчеркнул, что мир пока не готов к Третьей мировой войне. По его мнению, ситуацию усложняют новые технологические угрозы, возможные союзы между странами-агрессорами и недостаточную техническую подготовку западных стран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф война Владимир Зеленский Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина получит кредит на 134 млн евро на восстановление дорог

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении дорог при поддержке ЕИБ.

Правительство выделило 1,5 млрд грн на приобретение временного жилья для ВПЛ в сельской местности

Средства государственного бюджета будут направлены на реконструкцию, ремонт и обустройство жилых помещений для эвакуированных и внутренне перемещённых лиц.

КАС ВС пояснил, что необходимо учитывать при выплате единовременной денежной помощи полицейскому в связи с инвалидностью

Бывший правоохранитель требовал признать незаконным отказ Нацполиции в выплате помощи после установления ему инвалидности.

Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили видение работы РСУ на съезде судей

Судьи Инна Отрош и Ольга Примак-Березовская представили делегатам ХХ съезда свое видение развития самоуправления, подчеркнув необходимость четких критериев оценивания и важности командной работы для восстановления доверия к системе.

Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]