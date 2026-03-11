Зеленский допустил риск Третьей мировой войны из-за союза РФ и Ирана

Владимир Зеленский считает, что мир не готов к возможной Третьей мировой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в производстве ударных дронов представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и может привести к масштабному международному конфликту. Об этом Зеленский сказал в интервью ирландскому блоггеру Кейлину Робертсону.

По данным украинской разведки, в дронах типа Шахед, которые Россия применяет в войне против Украины, фиксируют российские комплектующие. В начале полномасштабного вторжения Москва активно использовала иранское вооружение против Украины, а ныне подобные технологии Иран применяет в конфликтах на Ближнем Востоке, в частности, для атак на американские базы.

Президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация боевых действий может иметь глобальные последствия. По его мнению, если войну на Ближнем Востоке не удастся остановить, она может перерасти в продолжающийся конфликт или даже в Третью мировую войну.

При этом Зеленский подчеркнул, что мир пока не готов к Третьей мировой войне. По его мнению, ситуацию усложняют новые технологические угрозы, возможные союзы между странами-агрессорами и недостаточную техническую подготовку западных стран.

