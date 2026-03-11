  1. В мире

Санкции против РФ не отменены, но Индии разрешили покупать российскую нефть — Белый дом

08:12, 11 марта 2026
Кэролайн Левитт объяснила, что США не отменяли санкции против нефтяного сектора России, однако временно разрешили Индии покупать российскую нефть, объяснив это краткосрочной потребностью в поставках.
Санкции против РФ не отменены, но Индии разрешили покупать российскую нефть — Белый дом
Санкции США, введенные против нефтяного сектора России, остаются в силе, и пока не было никаких заявлений об их возможной отмене. В то же время, Индии предоставили разрешение на закупку российской нефти. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я знаю, что Минфин и энергетическая команда президента продолжают обсуждать этот вопрос, и что они в конце концов проконсультируются с президентом, прежде чем принимать решения. Сегодня у меня нет никаких объявлений по поводу новых санкций или их отмены", — сказала Левитт.

Она отметила, что Индия получила временное разрешение покупать российскую нефть. Решения принимали совместно президент Дональд Трамп, министр финансов Скотт Бессент и вся команда национальной безопасности.

"Наши союзники в Индии были хорошими игроками и раньше прекратили покупать санкционированную российскую нефть. Мы временно разрешили им принимать эту нефть, чтобы удовлетворить временный пробел в поставках через иранцев", - сказала спикера Белого дома.

Она пояснила, что к моменту принятия решения эта нефть уже находилась в море. В США считают, что такое краткосрочное исключение не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству.

