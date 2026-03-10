Позиция БП ВС: после утраты права на исполнение решения взыскание 3% годовых невозможно

Большая Палата Верховного Суда сформулировала подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда решение суда о взыскании долга остается неисполненным, но кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение.

Большая Палата Верховного Суда в деле № 754/511/23 сформулировала важный подход к применению статьи 625 ГК Украины в случаях, когда судебное решение о взыскании долга остается неисполненным, однако кредитор утрачивает право на его принудительное исполнение. Суд пришел к выводу, что после пропуска срока предъявления исполнительного документа к исполнению и отказа суда в его восстановлении требование кредитора фактически утрачивает возможность принудительной защиты, а потому к нему не могут применяться правила о взыскании 3 % годовых и инфляционных потерь.

При этом Суд отступил от предыдущего вывода Кассационного гражданского суда, который допускал начисление таких сумм даже в случае пропуска срока предъявления исполнительного листа к исполнению.

Обстоятельства дела

В 2008 году между банком и заемщицей был заключен кредитный договор, по которому последняя получила 132 000 долларов США с уплатой 13,8 % годовых и конечным сроком возврата в 2038 году.

В связи с неисполнением обязательств банк обратился в суд. Решением районного суда от 5 июля 2011 года с заемщицы была взыскана задолженность по кредитному договору в сумме 153 216,56 долларов США, а также пеня, штраф и судебные расходы. В 2012 году для исполнения этого решения суд выдал исполнительный лист.

Однако судебное решение так и не было исполнено. В 2016 году государственный исполнитель отказал в открытии исполнительного производства, а исполнительный документ повторно к исполнению не предъявлялся.

Лишь в 2022 году банк обратился в суд с заявлением о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа к исполнению и выдаче его дубликата, однако суд отказал в удовлетворении этого заявления.

После этого банк подал новый иск к должнице о взыскании 3 % годовых по статье 625 ГК Украины в размере 22 780,99 долларов США за период с 2017 по 2022 год, начисленных на сумму долга, определенную решением суда 2011 года.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. По их мнению, после истечения срока предъявления исполнительного документа к исполнению и отказа суда в его восстановлении требование кредитора утратило возможность принудительной защиты, а потому взыскание 3 % годовых как производного требования является невозможным.

Позиция Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда указала, что принятие судебного решения о взыскании долга не прекращает самого обязательства и не изменяет его правовой природы. Такое решение лишь подтверждает наличие долга и предоставляет возможность его принудительного исполнения.

В то же время право на принудительное исполнение судебного решения ограничено сроком предъявления исполнительного документа к исполнению. Если этот срок пропущен и суд отказал в его восстановлении, возможность принудительного исполнения считается окончательно утраченной.

В такой ситуации долг как гражданско-правовое обязательство формально продолжает существовать, однако требование кредитора утрачивает принудительный характер. Исполнение такого обязательства возможно лишь добровольно, и такое исполнение не считается неосновательным приобретением имущества.

Большая Палата обратила внимание, что инфляционные потери и 3 % годовых, предусмотренные частью второй статьи 625 ГК Украины, являются акцессорными требованиями, то есть дополнительными к основному денежному обязательству и зависимыми от него. Поэтому они могут взыскиваться только тогда, когда основное обязательство подлежит принудительному исполнению.

Если же возможность принудительного исполнения основного требования утрачена вследствие пропуска срока предъявления исполнительного документа к исполнению и отказа суда в его восстановлении, отсутствуют правовые основания и для взыскания производных требований по статье 625 ГК Украины.

Суд также отметил, что иной подход создавал бы ситуацию, при которой кредитор, утратив право на принудительное исполнение судебного решения о взыскании долга, сохранял бы возможность неограниченно предъявлять новые иски о взыскании 3 % годовых или инфляционных потерь. Это приводило бы к длительной неопределенности для должника и противоречило бы принципу правовой определенности.

С учетом этого Большая Палата Верховного Суда оставила кассационную жалобу банка без удовлетворения, согласившись с выводами судов предыдущих инстанций об отсутствии правовых оснований для взыскания 3 % годовых. При этом Суд сформулировал правовую позицию: после утраты права на принудительное исполнение судебного решения основное требование утрачивает принудительную защищенность, а потому не может быть основанием для заявления производных требований по статье 625 ГК Украины.

