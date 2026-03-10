Суд вынес приговор мужчине, который сообщал в Telegram о местах пребывания военных ТЦК

Мужчина в течение 2024–2025 годов неоднократно размещал в чате сообщения о местах пребывания военных ТЦК и полиции в Кременчуге и Кременчугском районе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кременчугский районный суд Полтавской области признал виновным жителя Полтавской области в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Следствие установило, что мужчина стал участником Telegram-сообщества, где публиковали информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий и пребывании военнослужащих территориальных центров комплектования и правоохранителей. Сам он в течение 2024–2025 годов неоднократно размещал в чате сообщения о местах пребывания военных ТЦК и полиции в Кременчуге и Кременчугском районе. Такие действия позволяли другим пользователям избегать мобилизационных мероприятий и снижали их эффективность.

Во время судебного рассмотрения мужчина полностью признал свою вину и заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Также он перечислил 5000 гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ). Мужчине назначено 5 лет лишения свободы, однако от отбывания наказания он освобожден с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон Honor JSN-L21, с которого распространялась информация.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.