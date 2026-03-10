Пострадавшим работникам критической инфраструктуры расширили право на денежную помощь — закон подписан

Закон расширяет круг лиц, которые могут получить единовременную помощь за вред жизни и здоровью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4793-IX, который уточняет характер обязанностей, выполнение которых дает право на получение единовременной денежной помощи.

Речь идет о работниках операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также о лицах, пострадавших на объектах критической инфраструктуры в связи с выполнением должностных обязанностей.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины» — законопроект №14303.

Законом предусмотрено:

− уточнение характера обязанностей лиц, выполнение которых дает право на получение единовременной денежной помощи;

− расширение круга лиц, имеющих право на такую помощь, в частности за счет работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры в связи с выполнением должностных (служебных, профессиональных, трудовых) обязанностей;

− расширение перечня членов семей погибших (умерших) лиц;

− вводится механизм выплаты разницы в случае установления более высокой группы инвалидности;

− продлевается срок реализации права на получение единовременной денежной помощи на период действия военного положения и три года после его прекращения или отмены.

«Судебно-юридическая газета» ранее подробно анализировала этот законопроект.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.