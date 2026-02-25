Рада розширила виплати одноразової допомоги постраждалим працівникам критичної інфраструктури

Уточнення характеру обов’язків, виконання яких надає право на отримання одноразової грошової допомоги, а також розширення кола осіб, які мають право на таку допомогу.

Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до Закону України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України» — законопроект № 14303.

Законом передбачено:

− уточнення характеру обов’язків осіб, виконання яких дає право на отримання одноразової грошової допомоги;

− розширення кола осіб, які мають право на таку допомогу, зокрема за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також осіб, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку із виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов’язків.

− розширення переліку членів сімей загиблих (померлих) осіб;

− запроваджується механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності;

− продовжується строк реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на період дії воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

