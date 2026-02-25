Рада расширила выплаты единовременной помощи пострадавшим работникам критической инфраструктуры

Уточнение характера обязанностей, выполнение которых дает право на получение единовременной денежной помощи, а также расширение круга лиц, имеющих право на такую помощь.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления вследствие военной агрессии российской федерации против Украины» — законопроект № 14303.

Законом предусмотрено:

− уточнение характера обязанностей лиц, выполнение которых дает право на получение единовременной денежной помощи;

− расширение круга лиц, имеющих право на такую помощь, в частности за счет работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры в связи с выполнением должностных (служебных, профессиональных, трудовых) обязанностей;

− расширение перечня членов семей погибших (умерших) лиц;

− вводится механизм выплаты разницы в случае установления более высокой группы инвалидности;

− продлевается срок реализации права на получение единовременной денежной помощи на период действия военного положения и три года после его прекращения или отмены.

