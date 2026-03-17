Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Букингемском дворце, фото

Владимир Зеленский начал визит в Великобританию со встречи с королем Чарльзом ІІІ.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с рабочим визитом. Свою поездку он начал со встречи с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

Глава государства поблагодарил Великобританию, а также лично Его Величество и всю королевскую семью за постоянную поддержку и солидарность с Украиной.

Напомним, у Зеленского запланирована также двусторонняя встреча с премьер-министром Киром Стармером, а затем – трехсторонняя со Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.

В аэропорту Лондона сегодня Зеленского встретил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

