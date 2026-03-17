Лечение за рубежом и новые гарантии для пациентов: Минздрав обнародовал законопроект

Законопроект регулирует вопросы трансграничного лечения, компенсации расходов и информационной поддержки пациентов, которые получают медицинскую помощь за пределами страны

Министерством здравоохранения Украины для общественного обсуждения предлагается проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм европейского права в сфере трансграничного предоставления медицинских услуг и координации систем социального обеспечения в части, касающейся медицинских услуг», разработанный с целью комплексного приведения законодательства Украины в сферах здравоохранения и социального обеспечения к требованиям Европейского Союза в части трансграничного предоставления медицинских услуг и координации систем социального обеспечения в части, касающейся медицинских услуг.

Проект акта обнародован путем размещения на официальном веб-сайте Министерства здравоохранения Украины.

Ключевой целью законодательных изменений является имплементация европейских норм в сфере трансграничной медицины и координации систем социального обеспечения. Такие механизмы давно функционируют в странах Европейского Союза, позволяя пациентам получать лечение в другом государстве и компенсировать расходы через систему медицинского страхования или государственные гарантии.

В новом законопроекте закрепляется понятийный аппарат, который используется в европейской медицинской политике. В частности вводятся термины:

«государство лечения» — страна, на территории которой фактически оказывается медицинская помощь;

«государство принадлежности пациента» — государство, законодательство которого гарантирует лицу право на медицинское обслуживание за счет публичных средств;

«трансграничная медицинская помощь» — медицинские услуги, предоставляемые пациенту в другом государстве, чем государство его принадлежности;

«национальный контактный пункт» — орган, который информирует пациентов о правилах лечения за рубежом и координирует обмен информацией между государствами.

Законопроект устанавливает принцип, согласно которому государство должно обеспечить пациентам доступ к безопасной и качественной медицинской помощи за пределами страны.

В то же время документ четко определяет, что реализация такого права не изменяет ответственности государства за организацию медицинской помощи внутри Украины.

Особенности финансирования трансграничной медицины предлагается определять специальным Порядком трансграничной медицинской помощи, который должен утвердить Кабинет Министров Украины. Этот порядок будет регулировать:

- процедуру предварительного разрешения на лечение за рубежом;

- перечень медицинских услуг, расходы на которые могут возмещаться;

- максимальные суммы компенсации;

- сроки рассмотрения заявлений пациентов;

- процедуры обжалования решений.

Полноценное возмещение расходов на лечение в странах Европейского Союза предусмотрено только после приобретения Украиной статуса государства-члена ЕС. До этого момента такие механизмы будут работать в формате пилотных проектов.

Законопроект предлагает, чтобы Украина заключала соответствующие соглашения с:

-государствами Европейского Союза;

-странами Европейской экономической зоны;

-государствами-кандидатами на вступление в ЕС.

Во исполнение таких соглашений правительство будет утверждать отдельные порядки реализации пилотных программ.

При этом законопроект устанавливает финансовые ограничения: расходы на трансграничную медицинскую помощь до вступления Украины в ЕС не могут превышать 0,3% бюджета программы медицинских гарантий.

Одной из ключевых новаций законопроекта является создание Национального контактного пункта по вопросам трансграничной медицинской помощи. Его функции будет выполнять центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере финансовых гарантий медицинского обслуживания населения.

Основные задачи контактного пункта:

- информирование граждан о возможностях лечения за рубежом;

- разъяснение правил компенсации расходов;

- предоставление информации о медицинских учреждениях и стандартах качества;

- взаимодействие с аналогичными структурами других государств;

- помощь пациентам в вопросах дальнейшего медицинского наблюдения после возвращения в Украину.

Предполагается, что информация контактного пункта будет открытой и доступной в электронной форме.

Законопроект уделяет значительное внимание правам пациентов. Медицинские учреждения обязаны информировать пациентов, которые получают трансграничную медицинскую помощь, о:

- доступных методах лечения;

- ожидаемых результатах;

- стоимости услуг;

- порядке подачи жалоб;

- возможностях возмещения вреда.

Также предусмотрено право пациента получить копии своей медицинской документации для продолжения лечения или реабилитации после возвращения в Украину.

Отдельно устанавливается принцип недискриминации по гражданству: иностранные пациенты, которые получают медицинскую помощь в Украине, должны оплачивать услуги по тем же тарифам, что и граждане Украины в сопоставимых медицинских ситуациях.

Документ также предлагает разрешить отпуск лекарственных средств и медицинских изделий в Украине по рецептам, выданным врачами других государств, если эти препараты зарегистрированы в Украине.

Такой подход должен обеспечить непрерывность лечения пациентов, которые начали терапию за рубежом.

Процедуру отпуска препаратов по иностранным рецептам будет устанавливать Министерство здравоохранения с учетом требований по идентификации пациента, дозировке препаратов и подтверждению полномочий врача.

Еще одной важной новацией является создание в Украине центров клинической экспертизы и референсных медицинских сетей.

Такие центры будут специализироваться на лечении:

- редких (орфанных) заболеваний;

- сложных клинических состояний;

- патологий, требующих дорогостоящих технологий диагностики или лечения.

Основные функции центров:

- междисциплинарное ведение пациентов;

- накопление клинической информации;

- разработка стандартов лечения;

- повышение квалификации медицинских работников;

- сотрудничество с международными медицинскими сетями.

Признание таких центров будет осуществлять центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Законопроект также вводит обязательное страхование гражданско-правовой ответственности для учреждений здравоохранения и врачей-предпринимателей.

Цель нововведения — гарантировать пациентам компенсацию вреда жизни или здоровью, если он был причинен во время предоставления медицинских услуг.

Эта норма вступит в силу с 1 января 2027 года, чтобы медицинские учреждения имели время подготовиться к новым требованиям.

Отдельные положения законопроекта регулируют взаимодействие украинских органов власти с медицинскими структурами других государств. Предусматривается обмен информацией относительно:

- стандартов качества медицинской помощи;

- подтверждения счетов за лечение;

- проверки правомочности иностранных врачей.

Кроме того, органы власти и медицинские учреждения получают право сотрудничать с иностранными партнерами в сфере организации медицинской помощи, особенно в приграничных регионах.

Автор: Тарас Лученко

