В Тернопольской области приговорили к 12 годам лишения свободы мать, которая задушила своего 5-летнего сына

Прокуроры Чортковской окружной прокуратуры Тернопольской области в суде доказали вину жительницы одного из сел Чортковского района в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия, и умышленном убийстве малолетнего сына. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, 5-летний мальчик имел врожденные патологии и тяжелое заболевание. Он нуждался в постоянном уходе, лечении и медицинском наблюдении. Несмотря на это, отмечают в прокуратуре, мать фактически не обеспечивала ребенку надлежащего ухода.

После оформления социальной помощи в 2022 году женщина ни разу не обращалась в медицинские учреждения, хотя мальчик требовал регулярного лечения.

Следствием также установлено, что в течение трех дней перед смертью ребенок находился в квартире один, несмотря на свое беспомощное состояние. Вернувшись домой после длительного отсутствия, женщина задушила сына.

Эксперты также указали, что перед смертью мальчик несколько дней не получал пищи.

Потерпевшим по делу признан отец ребенка, который с 2021 года проходит службу в ВСУ.

Во время судебных прений прокурор просил назначить обвиняемой 14 лет лишения свободы. В настоящее время, в связи с тем что суд назначил меньший срок наказания, прокуратура готовит апелляционную жалобу.

«Это преступление поражает жестокостью, ведь беспомощный мальчик почувствовал боль там, где должен был чувствовать материнскую любовь и заботу. Поскольку осужденная не признала вину и не раскаялась, мы считаем 12 лет лишения свободы слишком мягким приговором и будем требовать в апелляционном суде более строгого наказания», — отметил прокурор по делу Николай Марцун.

