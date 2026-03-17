В США суд оштрафовал адвокатов на 30 000 долларов за фейковые судебные ссылки и «галлюцинации» ИИ

Суд установил десятки вымышленных прецедентов и оштрафовал адвокатов, подавших недостоверные материалы.

Апелляция, содержащая фальшивые судебные ссылки и искажающая нормы права, может быть отклонена как необоснованная. Такое решение приняла федеральная апелляционная коллегия судей США, которая также применила санкции к двум адвокатам, чьи подания имели признаки «галлюцинаций» искусственного интеллекта, пишет Reuters.

Апелляционный суд шестого округа США, базирующийся в Цинциннати, в своем решении, обнародованном в пятницу, отметил, что адвокаты Ван Ирион и Расс Эгли «запятнали репутацию юридического сообщества, которое теперь вынуждено работать под тенью их поведения». Суд установил более двух десятков фейковых ссылок и искажений фактов в деле, касающемся инцидента на шоу фейерверков, организованном городом Афины (штат Теннесси).

В предыдущем постановлении суд потребовал от адвокатов объяснить, как они проверяли свои документы на точность и использовали ли генеративный искусственный интеллект для их подготовки. Однако адвокаты не ответили на вопросы относительно ИИ, вместо этого оспорили законность самого требования суда.

Согласно решению, оба адвоката обязаны возместить городу Афины расходы на юридическое сопровождение апелляции, а также уплатить по 15 тысяч долларов каждый в качестве штрафа.

Мэр Афин Ларри Итон в заявлении отметил, что апелляционный суд в отдельном решении также подтвердил отклонение нескольких исков против города, связанных с событием 2022 года. Он назвал решение «обнадеживающим».

Это решение принято на фоне роста количества случаев, когда суды сталкиваются с фейковыми судебными ссылками и другими ошибками, связанными с использованием генеративного искусственного интеллекта, который иногда выдумывает информацию. Использование ИИ не запрещено, однако адвокаты обязаны проверять точность своих материалов, и в последние годы десятки юристов уже были наказаны за подачу непроверенных данных, созданных ИИ.

Ирион и Эгли оспаривали требование суда предоставить детали подготовки документов, заявляя, что это может нарушить адвокатскую тайну и защиту рабочих материалов.

Коллегия судей — Джон Буш, Джейн Бранстеттер Странч и Эрик Мерфи — отметила, что проверка источников в документах не касается консультаций с клиентами.

«Большинство сторон, которых уличают в подаче фейковых дел, извиняются и просят о снисхождении, осознавая серьезность нарушения», — отметил судья Буш.

Вместо этого, по словам судей, «Ирион и Эгли упрекали суд и обвиняли его в масштабном заговоре с целью их преследования».

