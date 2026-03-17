В США суд оштрафовал адвокатов на 30 000 долларов за фейковые судебные ссылки и «галлюцинации» ИИ

18:12, 17 марта 2026
Суд установил десятки вымышленных прецедентов и оштрафовал адвокатов, подавших недостоверные материалы.
Апелляция, содержащая фальшивые судебные ссылки и искажающая нормы права, может быть отклонена как необоснованная. Такое решение приняла федеральная апелляционная коллегия судей США, которая также применила санкции к двум адвокатам, чьи подания имели признаки «галлюцинаций» искусственного интеллекта, пишет Reuters.

Апелляционный суд шестого округа США, базирующийся в Цинциннати, в своем решении, обнародованном в пятницу, отметил, что адвокаты Ван Ирион и Расс Эгли «запятнали репутацию юридического сообщества, которое теперь вынуждено работать под тенью их поведения». Суд установил более двух десятков фейковых ссылок и искажений фактов в деле, касающемся инцидента на шоу фейерверков, организованном городом Афины (штат Теннесси).

В предыдущем постановлении суд потребовал от адвокатов объяснить, как они проверяли свои документы на точность и использовали ли генеративный искусственный интеллект для их подготовки. Однако адвокаты не ответили на вопросы относительно ИИ, вместо этого оспорили законность самого требования суда.

Согласно решению, оба адвоката обязаны возместить городу Афины расходы на юридическое сопровождение апелляции, а также уплатить по 15 тысяч долларов каждый в качестве штрафа.

Мэр Афин Ларри Итон в заявлении отметил, что апелляционный суд в отдельном решении также подтвердил отклонение нескольких исков против города, связанных с событием 2022 года. Он назвал решение «обнадеживающим».

Это решение принято на фоне роста количества случаев, когда суды сталкиваются с фейковыми судебными ссылками и другими ошибками, связанными с использованием генеративного искусственного интеллекта, который иногда выдумывает информацию. Использование ИИ не запрещено, однако адвокаты обязаны проверять точность своих материалов, и в последние годы десятки юристов уже были наказаны за подачу непроверенных данных, созданных ИИ.

Ирион и Эгли оспаривали требование суда предоставить детали подготовки документов, заявляя, что это может нарушить адвокатскую тайну и защиту рабочих материалов.

Коллегия судей — Джон Буш, Джейн Бранстеттер Странч и Эрик Мерфи — отметила, что проверка источников в документах не касается консультаций с клиентами.

«Большинство сторон, которых уличают в подаче фейковых дел, извиняются и просят о снисхождении, осознавая серьезность нарушения», — отметил судья Буш.

Вместо этого, по словам судей, «Ирион и Эгли упрекали суд и обвиняли его в масштабном заговоре с целью их преследования».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лечение за рубежом и новые гарантии для пациентов: Минздрав обнародовал законопроект

Законопроект регулирует вопросы трансграничного лечения, компенсации расходов и информационной поддержки пациентов, которые получают медицинскую помощь за пределами страны

Каждое седьмое решение в общих судах обнародовано несвоевременно: статистика ЕГРСР

Исследование показателей работы судов доказывает: судебная система нуждается в немедленной оптимизации нагрузки и кадровом наполнении для преодоления задержек внесения судебных решений в реестр.

Дорожная карта верховенства права: 529 шагов Украины к членству в Евросоюзе

Брюссель передал финальные условия по всем переговорным кластерам, но успех Украины зависит от выполнения Основ процесса вступления в ЕС

Новые сроки, электронные отчеты и оценка пулов: правительство обновило методику оценки имущества

Новые правила определяют порядок оценки санкционных активов, приватизационных пулов и вводят электронные отчеты оценщиков.

Украина получила финальные кластеры ЕС, но есть пробелы в судебной реформе и антикоррупционной системе

Украина имеет полный пакет требований для вступления в Европейский Союз.

