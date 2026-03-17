У США суд оштрафував адвокатів на 30 000 доларів за фейкові судові посилання та «галюцинації» ШІ

Суд встановив десятки вигаданих прецедентів і оштрафував адвокатів, які подали недостовірні матеріали.

Апеляція, що містить фальшиві судові посилання та перекручує норми права, може бути відхилена як безпідставна. Таке рішення ухвалила федеральна апеляційна колегія суддів США, яка також застосувала санкції до двох адвокатів, чиї подання мали ознаки «галюцинацій» штучного інтелекту, пише Reuters.

Апеляційний суд шостого округу США, що базується у Цинциннаті, у своєму рішенні, оприлюдненому в п’ятницю, зазначив, що адвокати Ван Іріон і Расс Еглі «заплямували репутацію юридичної спільноти, яка тепер змушена працювати під тінню їхньої поведінки». Суд встановив понад два десятки фейкових посилань і викривлень фактів у справі, що стосувалася інциденту на феєрверковому шоу, організованому містом Афіни (штат Теннессі).

У попередній ухвалі суд вимагав від адвокатів пояснити, як вони перевіряли свої документи на точність і чи використовували генеративний штучний інтелект для їх підготовки. Однак адвокати не відповіли на запитання щодо ШІ, натомість оскаржили законність самої вимоги суду.

Згідно з рішенням, обидва адвокати зобов’язані відшкодувати місту Афіни витрати на юридичний супровід апеляції, а також сплатити по 15 тисяч доларів кожен як штраф.

Мер Афін Ларрі Ітон у заяві зазначив, що апеляційний суд в окремому рішенні також підтвердив відхилення кількох позовів проти міста, пов’язаних із подією 2022 року. Він назвав рішення «обнадійливим».

Це рішення ухвалене на тлі зростання кількості випадків, коли суди стикаються з фейковими судовими посиланнями та іншими помилками, пов’язаними з використанням генеративного штучного інтелекту, який інколи вигадує інформацію. Використання ШІ не заборонене, однак адвокати зобов’язані перевіряти точність своїх матеріалів, і останніми роками десятки юристів уже були покарані за подання неперевірених даних, створених ШІ.

Іріон і Еглі заперечували вимогу суду надати деталі підготовки документів, заявляючи, що це може порушити адвокатську таємницю та захист робочих матеріалів.

Колегія суддів — Джон Буш, Джейн Бранстеттер Странч і Ерік Мерфі — зазначила, що перевірка джерел у документах не стосується консультацій із клієнтами.

«Більшість сторін, яких викривають у поданні фейкових справ, вибачаються та просять про поблажливість, усвідомлюючи серйозність порушення», — зазначив суддя Буш.

Натомість, за словами суддів, «Іріон і Еглі дорікали суду та звинувачували його в масштабній змові з метою їх переслідування».

