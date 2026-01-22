  1. Публикации
Больше получателей и более длительные сроки: как изменят единовременную помощь пострадавшим от войны

09:53, 22 января 2026
Законопроект предусматривает уточнение условий получения единовременной денежной помощи, расширение круга получателей и совершенствование механизма её выплаты.
Фото: Getty Images
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал законопроект №14303 о внесении изменений в Закон Украины «О единовременной денежной помощи за ущерб жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии российской федерации против Украины». Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады. 

Законопроект предусматривает следующие изменения:

  • уточняется характер обязанностей лиц, выполнение которых даёт право на получение единовременной денежной помощи;
  • расширяется круг лиц, имеющих право на такую помощь, в том числе за счёт работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры в связи с выполнением должностных (служебных, профессиональных, трудовых) обязанностей;
  • расширяется перечень членов семей погибших (умерших) лиц;
  • вводится механизм выплаты разницы в случае установления более высокой группы инвалидности;
  • продлевается срок реализации права на получение единовременной денежной помощи на период действия военного положения и три года после его прекращения или отмены. 

Целью принятия акта является усиление социальной защиты лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, а также членов их семей. По словам инициаторов, закокопроект направлен на расширение круга лиц, на которых распространяется его действие, уточнение перечня членов семей, имеющих право на получение единовременной денежной помощи, совершенствование механизма её назначения и выплаты, регулирование сроков реализации этого права, а также устранение правовых пробелов и коллизий в действующем законодательстве. 

В то же время в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины к законопроекту содержатся замечания. В частности, подчеркивается необходимость четко определить, что речь идет о лицах, которые находились на соответствующих объектах на законных основаниях. 

Кроме того, эксперты обращают внимание на финансовые риски, связанные с реализацией законопроекта. Поскольку расширение круга получателей единовременной денежной помощи потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины, при этом в представленном проекте не определены источники покрытия таких затрат. В связи с этим отмечается, что отсутствие соответствующих бюджетных расчетов может усложнить выполнение положений закона.

Также в заключении поднимается вопрос сроков вступления закона в силу. С учетом необходимости приведения Кабинетом Министров Украины подзаконных нормативно-правовых актов в соответствие с новым регулированием эксперты считают целесообразным пересмотреть предложенный срок введения закона в действие.

законопроект война денежная помощь

