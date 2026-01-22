  1. Публікації
Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

09:53, 22 січня 2026
Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.
Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни
Фото: Getty Images
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав законопроєкт №14303 про внесення змін до Закону України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України». Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради. 

Проєктом закону передбачено такі зміни:

  • уточнюється характер обов’язків осіб, виконання яких дає право на отримання одноразової грошової допомоги;
  • розширюється коло осіб, які мають право на таку допомогу, зокрема за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також осіб, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку із виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов’язків; розширюється перелік членів сімей загиблих (померлих) осіб;
  • запроваджується механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності;
  • подовжується строк реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на період дії воєнного стану та три роки після його припинення або скасування. 

Метою прийняття акта є посилення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, а також членів їхніх сімей. За словами ініціаторів, законопроєкт спрямований на розширення кола осіб, на яких поширюється його дія, уточнення переліку членів сімей, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, удосконалення механізму її призначення та виплати, врегулювання строків реалізації цього права, а також усунення правових прогалин і колізій у чинному законодавстві.

Водночас у висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України до законопроєкту містяться зауваження. Зокрема, наголошується на необхідності чітко визначити, що йдеться про осіб, які перебували на цих об’єктах правомірно.

Крім того, експерти звертають увагу на фінансові ризики, пов’язані з реалізацією законопроєкту. Оскільки розширення кола отримувачів одноразової грошової допомоги потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України, водночас у поданому проєкті не визначено джерел покриття таких витрат. У зв’язку з цим зазначається, що відсутність відповідних бюджетних розрахунків може ускладнити виконання положень закону.

Також у висновку порушується питання строків набрання чинності законом. З огляду на необхідність приведення Кабінетом Міністрів України підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до нового регулювання, експерти вважають за доцільне переглянути запропонований строк введення закону в дію.

