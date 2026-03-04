Володимира Компаниченка звільнено з посади керівника СБУ на Житомирщині
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимира Компаниченка. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.
"Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в указі.
Нагадаємо, Компаниченка було призначено на посаду начальника управління СБУ в Житомирській області 17 листопада 2022 року.
Як повідомлялося раніше, Генпрокурор Руслан Кравченко розкрив деталі справи щодо корупції на укриттях для літаків. Підозри отримали командувач логістики Повітряних Сил та начальник СБУ в Житомирській області у перевищенні службових повноважень та отримання хабаря.
Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід начальнику управління СБУ в Житомирській області.
