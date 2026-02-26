Руслан Кравченко розкрив деталі справи щодо корупції на укриттях для літаків: оголошено підозри посадовцям Повітряних сил та СБУ

Підозри отримали командувач логістики Повітряних Сил та начальник СБУ в Житомирській області у перевищенні службових повноважень та отримання хабаря.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про нові деталі справи щодо розкрадання 1,4 млрд грн, виділених на будівництво укриттів для літаків ЗСУ.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області.

Їм інкриміновано дії, пов'язані із перевищенням військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 КК України).

Кравченко нагадав, що йдеться про 1,4 млрд грн, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. Після того, як перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися «вирішити питання» − запропонували та надали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення «лояльних» приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт.

«Деталі схеми вже відомі, але є особливий цинізм дій посадовців. Фактично учасники − це люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам. Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва», — вказав очільник ОГП.

Зокрема, за його словами, у зафіксованих слідством розмовах посадовців звучить чітка готовність формально закрити роботи незалежно від результату − достатньо «підписаних документів» і потрібного висновку аудиту.

«Крім того, один з учасників прямо ставить під сумнів саму важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їх фактичної реалізації нікого не цікавить, інший − запевняє, що «упродовж тижня питання закривається» і «далі тут все дуже просто, така математика для першого класу», — зазначив Генпрокурор.

За його словами, головним завданням для них було якнайшвидше провести платежі підрядникам.

«Власне, схема запустилася ще до початку будівництва − авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування», — додав Руслан Кравченко.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим підозрюваним.

