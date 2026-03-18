Латвія планує заборонити пісні підсанкційних виконавців у радіо та ТВ

У парламенті підтримали заборону музики санкційних виконавців у Латвії.

Парламентська фракція партії «Прогресивні» висловила підтримку ініціативі Національної ради з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) щодо заборони трансляції пісень виконавців, які перебувають під міжнародними або національними санкціями, повідомляє Delfi.

Голова фракції Андріс Шуваєв повідомив, що аналогічна пропозиція вже обговорювалась кілька років тому. Депутат опозиційного Національного об'єднання Артурс Бутанс подав поправку до Закону про електронні ЗМІ, яка передбачає, що в програмах та передачах електронних медіа не повинні використовуватися музичні твори осіб, щодо яких застосовуються міжнародні або національні санкції Латвійської Республіки.

18 березня NEPLP у повному складі відвідала засідання фракції «Прогресивні», щоб представити бачення розвитку радіомовлення в Латвії та заходи щодо зміцнення інформаційного простору країни. Фракція отримала роз’яснення щодо прийому сигналу білоруського радіо за межами прикордонних територій, а також запевнення, що інформаційне середовище Латвії не під загрозою.

Під час зустрічі також обговорювалась боротьба з нелегальним контентом в інтернеті та використання NEPLP у 2024 році повноважень для обмеження доступу до сайтів, які порушують авторські та суміжні права.

У зв’язку з прийомом білоруської радіопрограми на частоті 107,7 МГц у Ризі компанія Elektroniskie sakari пояснила, що поширення радіосигналів за межі адміністративних кордонів є технічно нормальним явищем, зумовленим законами фізики, і характерне для всіх країн із сухопутними кордонами.

