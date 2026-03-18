  1. В мире

Латвия планирует запретить песни исполнителей, подпадающих под санкции, на радио и ТВ

21:33, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В парламенте поддержали запрет на трансляцию музыки исполнителей, подпадающих под санкции, в Латвии.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламентская фракция партии «Прогрессивные» выразила поддержку инициативе Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) о запрете трансляции песен исполнителей, находящихся под международными или национальными санкциями, сообщает Delfi.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава фракции Андрис Шуваев сообщил, что аналогичное предложение уже обсуждалось несколько лет назад. Депутат оппозиционного Национального объединения Артурс Бутанс подал поправку к Закону об электронных СМИ, которая предусматривает, что в программах и передачах электронных СМИ не должны использоваться музыкальные произведения лиц, в отношении которых применяются международные или национальные санкции Латвийской Республики.

18 марта NEPLP в полном составе посетила заседание фракции «Прогрессивные», чтобы представить видение развития радиовещания в Латвии и меры по укреплению информационного пространства страны. Фракция получила разъяснения относительно приема сигнала белорусского радио за пределами приграничных территорий, а также заверения, что информационная среда Латвии не находится под угрозой.

Во время встречи также обсуждалась борьба с нелегальным контентом в интернете и использование NEPLP в 2024 году полномочий для ограничения доступа к сайтам, нарушающим авторские и смежные права.

В связи с приемом белорусской радиопрограммы на частоте 107,7 МГц в Риге компания «Elektroniskie sakari» пояснила, что распространение радиосигналов за пределы административных границ является технически нормальным явлением, обусловленным законами физики, и характерно для всех стран, имеющих сухопутные границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Искусственный интеллект, запросы в реестр и займы от родителей: профессиональный путь и имущественные тайны новых претендентов на должности в ВАКС

Шестнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

ХХ съезд судей 2026 утвердил новую редакцию Положения о Совете судей Украины

Цифровизация, новые антикоррупционные фильтры и жесткие правила кворума: ХХ съезд судей утвердил новое Положение о Совете судей.

Депутаты анонсировали финальную версию и второе чтение закона о кредитных историях

От идентификационного кода до серии свидетельства о смерти — состав кредитной истории расширяют до невиданных масштабов

Цифровые отпечатки, Jira и ChatGPT: практика Верховного Суда относительно пределов допустимости электронных доказательств

Мессенджеры и метаданные — новые инструменты доказывания в практике Верховного Суда.

США не смогли в полной мере проконтролировать $26 млрд помощи Украине — USAID

Аудит USAID выявил существенно ограниченную способность контролировать надлежащее получение и использование 26 млрд долларов прямой бюджетной поддержки правительства Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]