Латвия планирует запретить песни исполнителей, подпадающих под санкции, на радио и ТВ

В парламенте поддержали запрет на трансляцию музыки исполнителей, подпадающих под санкции, в Латвии.

Парламентская фракция партии «Прогрессивные» выразила поддержку инициативе Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) о запрете трансляции песен исполнителей, находящихся под международными или национальными санкциями, сообщает Delfi.

Глава фракции Андрис Шуваев сообщил, что аналогичное предложение уже обсуждалось несколько лет назад. Депутат оппозиционного Национального объединения Артурс Бутанс подал поправку к Закону об электронных СМИ, которая предусматривает, что в программах и передачах электронных СМИ не должны использоваться музыкальные произведения лиц, в отношении которых применяются международные или национальные санкции Латвийской Республики.

18 марта NEPLP в полном составе посетила заседание фракции «Прогрессивные», чтобы представить видение развития радиовещания в Латвии и меры по укреплению информационного пространства страны. Фракция получила разъяснения относительно приема сигнала белорусского радио за пределами приграничных территорий, а также заверения, что информационная среда Латвии не находится под угрозой.

Во время встречи также обсуждалась борьба с нелегальным контентом в интернете и использование NEPLP в 2024 году полномочий для ограничения доступа к сайтам, нарушающим авторские и смежные права.

В связи с приемом белорусской радиопрограммы на частоте 107,7 МГц в Риге компания «Elektroniskie sakari» пояснила, что распространение радиосигналов за пределы административных границ является технически нормальным явлением, обусловленным законами физики, и характерно для всех стран, имеющих сухопутные границы.

