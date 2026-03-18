ВС: проживання дитини за кордоном не звільняє від обов’язку доказування у справах про визначення її місця проживання

22:54, 18 березня 2026
Верховний Суд зазначив, що сам факт проживання дитини за кордоном не впливає на вирішення судами України спору про визначення місця її проживання.
Як вказали у Верховному Суді, перебування одного з батьків разом з дитиною в іноземній державі, з урахуванням введення воєнного стану в Україні, безпекової ситуації, не звільняє від обов’язку доказування у справах про визначення місця проживання дитини з ним, зокрема, зазначення конкретної адреси перебування з дитиною в іноземній державі, умов середовища перебування дитини за місцем тривалого перебування в іноземній державі та матеріального становища.

Деталі справи

Батько звернувся до суду з позовом до матері та просив визначити місце проживання дитини разом із ним за місцем його проживання та / або перебування.

Суди встановили, що батько (громадянин Арабської Республіки Єгипет) самовільно без узгодження з матір’ю або за рішенням суду змінив місце проживання сина та чинив перешкоди матері у зустрічах з дитиною. Хоча з моменту припинення між сторонами шлюбних відносин малолітня дитина залишалася проживати разом із матір’ю, що підтверджується як рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 10.12.2020 у справі № 591/4388/20, так і не заперечувалося позивачем. Натомість відсутні докази, що мати чинила перешкоди батькові у зустрічах з дитиною. Крім того, суди встановили факти неодноразового звернення відповідача до органів поліції, місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, служби у справах дітей із заявами про неповернення батьком малолітнього сина матері та створення батьком перешкод матері у зустрічах з дитиною, що свідчить про конфліктні відносини між батьками. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України батько разом із сином виїхав до своєї країни проживання – Арабської Республіки Єгипет, де наразі й проживає дитина.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, у задоволенні позову відмовив, мотивуючи тим, що позивач, заявляючи вимогу про визначення місця проживання сина разом з ним, без вказівки на конкретну адресу, та перебуваючи з сином в Арабській Республіці Єгипет, не надав суду жодного доказу умов середовища перебування дитини за місцем його тривалого перебування в іноземній державі та доказів свого матеріального становища.

Верховний Суд погодився з висновками судів та зазначив, зокрема, що сам факт проживання дитини за кордоном не впливає на вирішення судами України спору про визначення місця її проживання, однак суд повинен оцінити умови середовища перебування дитини за місцем її тривалого перебування в іноземній державі та матеріальне становище того з батьків, хто претендує на проживання дитини з ним.

Постанова Верховного Суду у справі № 756/8947/21 (провадження № 61-6421св24).

Верховний Суд діти судова практика розлучення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штучний інтелект, запити до реєстру та позики від батьків: професійний шлях та майнові таємниці нових претендентів на посади у ВАКС

Шістнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ХХ з’їзд суддів 2026 затвердив нову редакцію Положення про Раду суддів України

Цифровізація, нові антикорупційні фільтри та жорсткі правила кворуму: ХХ з’їзд суддів затвердив нове Положення про РСУ

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані —  нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

