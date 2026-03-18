ВС: проживание ребенка за границей не освобождает от обязанности доказывания в делах об определении его места проживания

22:54, 18 марта 2026
Верховный Суд отметил, что сам факт проживания ребенка за границей не влияет на разрешение судами Украины спора об определении места его проживания.
Как указали в Верховном Суде, пребывание одного из родителей вместе с ребенком в иностранном государстве, с учетом введения военного положения в Украине, ситуации с безопасностью, не освобождает от обязанности доказывания в делах об определении места проживания ребенка с ним, в частности, указания конкретного адреса пребывания с ребенком в иностранном государстве, условий среды пребывания ребенка по месту длительного пребывания в иностранном государстве и материального положения.

Детали дела

Отец обратился в суд с иском к матери и просил определить место проживания ребенка вместе с ним по месту его проживания и/или пребывания.

Суды установили, что отец (гражданин Арабской Республики Египет) самовольно без согласования с матерью или по решению суда изменил место проживания сына и препятствовал матери во встречах с ребенком. Хотя с момента прекращения между сторонами брачных отношений малолетний ребенок оставался проживать вместе с матерью, что подтверждается как решением Святошинского районного суда города Киева от 10.12.2020 по делу № 591/4388/20, так и не оспаривалось истцом. Вместе с тем отсутствуют доказательства, что мать препятствовала отцу во встречах с ребенком. Кроме того, суды установили факты неоднократного обращения ответчика в органы полиции, местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, службу по делам детей с заявлениями о невозвращении отцом малолетнего сына матери и создании отцом препятствий матери во встречах с ребенком, что свидетельствует о конфликтных отношениях между родителями. После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины отец вместе с сыном выехал в свою страну проживания – Арабскую Республику Египет, где в настоящее время и проживает ребенок.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, в удовлетворении иска отказал, мотивируя тем, что истец, заявляя требование об определении места проживания сына вместе с ним, без указания конкретного адреса, и находясь с сыном в Арабской Республике Египет, не предоставил суду ни одного доказательства условий среды пребывания ребенка по месту его длительного пребывания в иностранном государстве и доказательств своего материального положения.

Верховный Суд согласился с выводами судов и отметил, в частности, что сам факт проживания ребенка за границей не влияет на разрешение судами Украины спора об определении места его проживания, однако суд должен оценить условия среды пребывания ребенка по месту его длительного пребывания в иностранном государстве и материальное положение того из родителей, кто претендует на проживание ребенка с ним.

Постановление Верховного Суда по делу № 756/8947/21 (производство № 61-6421св24).

