Центри рекрутингу ЗСУ звільнять від ведення військового обліку

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект Міністерства оборони, який оптимізує роботу центрів рекрутингу Збройних Сил шляхом зняття з них функцій персонального військового обліку громадян.

За даними Міноборони, мета документа — чітко визначити органи, відповідальні за ведення військового обліку, та уникнути дублювання функцій.

Потреба у змінах виникла після ухвалення у грудні 2025 року Закону №4720-ІХ, який надав центрам рекрутингу повноваження вести військовий облік. На практиці це виявилося складним для реалізації: базові правила обліку залишилися незмінними, що створювало ризик плутанини, помилок та неповноти даних військовозобов’язаних.

Зняття з центрів рекрутингу функцій військового обліку дозволить їм зосередитися на основних завданнях і підвищить ефективність їхньої роботи відповідно до призначення.

