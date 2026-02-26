  1. В Украине

Руслан Кравченко раскрыл детали дела о коррупции при строительстве укрытий для самолетов: объявлены подозрения должностным лицам Воздушных сил и СБУ

20:00, 26 февраля 2026
Подозрения получили командующий логистикой Воздушных сил и начальник СБУ в Житомирской области в превышении служебных полномочий и получении взятки.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о новых деталях дела о хищении 1,4 млрд грн, выделенных на строительство укрытий для самолетов ВСУ.

Так, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении командующему логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Им инкриминированы действия, связанные с превышением военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенные по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Кравченко напомнил, что речь идет о 1,4 млрд грн, выделенных на строительство сборно-разборных укрытий для самолетов. После того как проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты, должностные лица пытались «решить вопрос» — предложили и предоставили 13,8 млн грн (1% от общей суммы договоров) за невмешательство военной контрразведки СБУ и привлечение «лояльных» частных аудиторов для подготовки формальных положительных заключений о качестве работ.

«Детали схемы уже известны, но есть особый цинизм действий должностных лиц. Фактически участники — это люди, которые по своим полномочиям должны были предотвращать именно такие преступления. Отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству», — указал руководитель ОГП.

В частности, по его словам, в зафиксированных следствием разговорах должностных лиц звучит четкая готовность формально закрыть работы независимо от результата — достаточно «подписанных документов» и нужного заключения аудита.

«Кроме того, один из участников прямо ставит под сомнение саму важность выполнения работ, подчеркивая, что вопрос их фактической реализации никого не интересует, другой — уверяет, что „в течение недели вопрос закрывается“ и „дальше здесь все очень просто, такая математика для первого класса“», — отметил Генпрокурор.

По его словам, главной задачей для них было как можно быстрее провести платежи подрядчикам.

«Собственно, схема запустилась еще до начала строительства — авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общей суммы финансирования», — добавил Руслан Кравченко.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным подозреваемым.

ОГП коррупция Генеральный прокурор Украины офис президента Руслан Кравченко

