Энергетический кризис в Египте — магазины, ТЦ и кафе будут закрываться раньше

Египет экономит электроэнергию из-за роста цен на топливо.

Из-за стремительного роста цен на топливо правительство Египта вводит ограничения на потребление электроэнергии, сообщает Bloomberg. Премьер-министр Мостафа Мадбули заявил, что меры необходимы для предотвращения более глубокого энергетического кризиса.

С 28 марта магазины, кафе и торговые центры должны будут закрываться до 21:00 в рабочие дни и до 22:00 в выходные. Уличное освещение и рекламные щиты будут отключаться, а правительственные здания будут работать до 18:00. Власти также рассматривают возможность обязательной работы из дома один-два дня в неделю для государственного и частного секторов.

Мадбули подчеркнул, что ограничения являются временными и будут пересмотрены через месяц. По его словам, «если кризис закончится, эти меры будут отменены».

Решение связано с стремительным ростом мировых цен на топливо, частично из-за войны с Ираном. Египет импортирует природный газ для производства электроэнергии и после девальвации валюты в 2024 году стремится стабилизировать экономику, получившую глобальную финансовую поддержку в размере 57 млрд долларов.

Ограничения демонстрируют трудности, с которыми сталкивается страна с населением более 110 миллионов человек, где вечерний шопинг и поздние обеды являются обычной практикой.

