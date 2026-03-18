  1. В мире

Энергетический кризис в Египте — магазины, ТЦ и кафе будут закрываться раньше

20:51, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Египет экономит электроэнергию из-за роста цен на топливо.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за стремительного роста цен на топливо правительство Египта вводит ограничения на потребление электроэнергии, сообщает Bloomberg. Премьер-министр Мостафа Мадбули заявил, что меры необходимы для предотвращения более глубокого энергетического кризиса.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С 28 марта магазины, кафе и торговые центры должны будут закрываться до 21:00 в рабочие дни и до 22:00 в выходные. Уличное освещение и рекламные щиты будут отключаться, а правительственные здания будут работать до 18:00. Власти также рассматривают возможность обязательной работы из дома один-два дня в неделю для государственного и частного секторов.

Мадбули подчеркнул, что ограничения являются временными и будут пересмотрены через месяц. По его словам, «если кризис закончится, эти меры будут отменены».

Решение связано с стремительным ростом мировых цен на топливо, частично из-за войны с Ираном. Египет импортирует природный газ для производства электроэнергии и после девальвации валюты в 2024 году стремится стабилизировать экономику, получившую глобальную финансовую поддержку в размере 57 млрд долларов.

Ограничения демонстрируют трудности, с которыми сталкивается страна с населением более 110 миллионов человек, где вечерний шопинг и поздние обеды являются обычной практикой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]